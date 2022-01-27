Корпорация «Кошелев» предлагает обмен старого жилья на новое

Ольга Бурмистрова ответила на самые популярные вопросы о программе «трейд-ин»

Продажа старой квартиры и покупка новой всегда сопряжена с волнениями и хлопотами. Квартиру нужно подготовить к сделке, собрать необходимые документы, провести показ покупателям, сделать оценку и правовую экспертизу квартиры и т.д. Все это занимает драгоценное время. Вместо того, чтобы проводить его с семьей или друзьями, приходится разбираться в юридических тонкостях. К тому же есть опасения, что за этот период новая квартира увеличится в цене или ее обладателем станет кто-то другой.

Чтобы уберечь своих покупателей от бумажной волокиты, Корпорация «Кошелев» предлагает не новую, но востребованную на рынке недвижимости услугу «трейд-ин». В рамках этой программы деньги от продажи вторичного жилья сразу направляются на приобретение новой квартиры.При этом цена квартиры в новом жилом комплексе на период сделки замораживается, а все заботы по продаже жилья берет на себя застройщик.

Совместно с руководителем отдела вторичной недвижимости Корпорации «Кошелев» Ольгой Бурмистровой отвечаем на самые популярные вопросы о программе «трейд-ин».

Можно ли воспользоваться материнским капиталом при покупке квартиры, если пользуешься услугой«трейд-ин»?

- Да, более того, вы можете одновременно воспользоваться программой trade-in, вложить материнский капитал, а остаток средств заплатить с помощью ипотеки. Если же средств с продажи квартиры достаточно, можно оформить рассрочку от застройщика и не переплачивать проценты банку. Первоначальный взнос на покупку должен составлять 30%.

ЖК "Видный 2", срок сдачи - 2 квартал 2023 года

Обязательно ли квартира должна быть в Самаре?

- Совсем не обязательно. При покупке квартиры в «Кошелев-Проекте» вы можете продавать квартиру как в Самаре, так и в регионе. Какой вид собственности – тоже не имеет значения. В нашей практике были самые разные случаи – продажа коттеджей, домов, комнат и т.д.

За какой минимальный и максимальный срок можно сделать обмен?

- Минимальный срок 7 дней, а максимальный – до 2 месяцев. Этого времени достаточно, чтобы продать старую квартиру и оформить новую.

Можно ли воспользоваться программой «трейд-ин», если старая квартира в ипотеке?

- Мы берем в работу даже квартиры с непогашенной ипотекой. Снятие обременения с квартиры – сложная процедура со своими подводными камнями, но вам остается самое приятное - выбрать квартиру в одном из наших жилых комплексов и при необходимости оформить ипотеку. Кстати, клиенты, которые воспользовались услугой «трейд-ин», получат скидку – 50 тысяч рублей на новые жилые комплексы – «Сити-Парк» и ЖК «Видный 2».

Чем еще выгодна программа «трейд-ин»?

- Обе сделки – по продаже старой квартиры и покупке новой проводятся в течение 5 рабочих дней – от продажи до покупки. Сотрудники Корпорации «Кошелев» заботятся о том, чтобы клиент попал на прием в МФЦ по записи в удобное время.