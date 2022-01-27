Власти раскрыли секреты «Театральной». Рассказываем самое интересное о новой станции

Новую станцию метро «Театральная» должны построить в Самаре до конца 2024 года.

В Самаре ищут подрядчиков на выполнение работ по проектированию станции метро «Театральная». Один контракт уже разыгран, его стоимость - 100 млн рублей, второй объявлен в торги - еще на 660 млн рублей. В техническом задании для проектировщиков власти рассказали, какой будет новая станция, в чем особенности новой ветки метрополитена, сколько она будет стоить и каким будет пассажиропоток.

Нужно почти 19 млрд рублей

Новую станцию метро «Театральная» должны построить в Самаре около театра оперы и балета до конца 2024 года. Сейчас рассчитали предельную стоимость - это 18,429 млрд рублей. Но сумма может измениться, например, если будут дорожать материалы. Деньги область получит через инфраструктурный кредит, под который власти дали обещание - обеспечить строительный бум на Безымянке. Любые изменения в предельной стоимости подрядчик должен будет в дальнейшем согласовать, либо же, если заказчик откажет, придется придумывать способы экономии.

Строить до 2024 года будут участок перегона от «Алабинской». Его длина - около 1600 метров, выполнять его будут закрытым способом, в итоге будут построены два однопутных тоннеля. А вот саму станцию будут строить открытым способом - то есть на перекрестке Галактионовской и Красноармейской появится котлован.

Также власти рассказали, чего ждут от новой станции. Пассажиропоток в двух направлениях на перегоне «Алабинская» - «Театральная» по прогнозам составит 95,7 тысяч человек уже в первый год. Пропускная способность станции - 47,8 тысяч пассажиров.

Сам станционный комплекс будет состоять из перекрестного съезда перед станцией и двух путей отстоя подвижного состава на участках пути от конца платформы до конца станции.

На линии от станции «Алабинская» до «Театральной» предусмотрено движение 14 пятивагонных составов из вагонов серии 81.717/714. В перспективе - переход на современный подвижной состав.

В техническом задании, кстати, особо оговорено, что участок между станциями не будут использовать в качестве места для укрытия населения в случае возникновения ЧС.

В зоне стройки - культурное наследие

Проектировщикам придется внести изменения в уже имевшийся проект. Так, в новом плане станция «Театральная» значительно сместилась в сторону «Алабинской», поэтому придется заново проработать схему прилегающего к станции участка и продумать расположение всех точек благоустройства с учетом потребностей пешеходов и работы существующих схем движения.

Станция метро будет оборудована для маломобильных граждан - с учетом этого требования проектировщики определят площадь вестибюлей. Также здесь установят автоматы по продаже билетов.

Также на этапе проектирования нужно будет провести обследование конструкций находящихся рядом домов - они могут пострадать в результате строительства и от этого надо уберечься. При строительстве будет предусмотрена шумо- и виброзащита.

На самой станции будет установлена система управления работой станции, автоматическая система оплаты проезда и продажи билетов и система контроля параметров микроклимата станции. Также автоматическими будут системы предотвращения ЧП.

В зону строительства метро попадают и объекты культурного наследия. Это театр оперы и балета, дома по ул. Самарской 201-203, 203б, 305а и 182а, по ул. Галактионовской, 102, 107, 143, 153. Большинство домов имеют третью категорию сложности. Проектировщикам предстоит продумать шаги по сохранению таких объектов культурного наследия.

Особенное внимание проектировщики должны будут уделить схемам доставки рабочих и материалов для строительства в условиях исторического центра города с не самыми огромными дорогами, большим транспортным и пассажиропотоком.

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