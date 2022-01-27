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Общество27 января 2022 12:00

Заглянем в продуктовые корзины самарцев. Что они предпочитают?

Жители Самары рассказали о любимых покупках в продуктовых магазинах
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Одними из самых популярных товаров у самарцев остаются хлебобулочные изделия

Одними из самых популярных товаров у самарцев остаются хлебобулочные изделия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычный вечер, у хлебного отдела многолюдно - каждый ищет для себя то, что любит, а возможно кто-то решает попробовать хлебную новинку. Мы поспрашивали у покупателей самарского супермаркета о том, какой хлеб они любят и как часто выбирают новинки.

Молодые люди выбирают среди хлеба булочки для гамбургера. На наш вопрос «почему?» отвечают просто – готовить бургеры дома экономичнее и можно сделать их по своему вкусу, добавив то, что любишь.

- Мы не часто готовим дома и не любим тратить время на готовку, поэтому выбираем то, что можно сделать просто и вкусно. Сегодня у нас в меню бургеры - будем создавать шедевры - смеется девушка Юлия.

А почему выбрали именно эти булочки, которые от «Самарского хлебозавода №5»?

- Понравилась упаковка, - отвечают нам молодые люди, - плюс приемлемая цена. Если понравится, будем советовать друзьям и возьмем еще.

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Мы идем дальше - в раздел, где полки заполнены черными и ржаными хлебами. Здесь большой выбор. Наше внимание привлекает девушка, которая выбирает бездрожжевой хлеб. Задаем тот же вопрос – почему именно этот хлеб? Девушка улыбается: всегда изучаю состав.

- Я сама работаю на производстве, знаю, как читать состав и что важно учитывать при выборе продуктов. Мы в семье следим за тем, что едим, нам важно, чтобы после еды не оставалось ощущение тяжести. После хлеба иногда бывает такое. Нашла этот бездрожжевой, и сейчас он наш фаворит, - рассказывает наша собеседница и добавляет. - Подходит и состав, и вкус, и цена, поэтому его и выбираем.

Мы изучаем упаковку этого бездрожжевого хлеба (он, кстати, ржано-пшеничный) - состав действительно хороший: хлеб выпекают из пророщенного тонкоизмельченного зерна ржи и пшеницы, сохраняя ценные вещества. Этот хлеб часто отмечают диетологи, так как он отлично подходит для сторонников правильного питания.

Бездрожжевой хлеб «ЗОЖ» подойдет людям, ведущим здоровый образ жизни.

Бездрожжевой хлеб «ЗОЖ» подойдет людям, ведущим здоровый образ жизни.

В этом же отделе подходим к мужчине, он положил в корзинку нарезанный «Рижский» хлеб. Узнаем, почему он выбрал именно его.

- За вкус. Пресные хлеба - не моя тема, - пожимает плечами покупатель. - Он и для ужина, и для завтрака. Этот «Рижский» хлеб - мой фаворит уже несколько недель.

- Я тоже обожаю этот хлеб, - подхватывает женщина рядом, - он мне напоминает о том хлебе, который я пробовала, когда раньше ездила в командировки в Прибалтику. Технологи молодцы, им удалось повторить тот самый вкус из прошлого.

Около нас собирается все больше людей, и уже через несколько минут на полке не остается «Рижского» от «Самарского хлебозавода №5». Его аромат чувствуется даже через упаковку - настолько он насыщенный.

Переходим к полке с батонами.

Хлеб «Рижский» придется по вкусу любителям необычных сочетаний.

Хлеб «Рижский» придется по вкусу любителям необычных сочетаний.

Здесь несколько женщин с детьми, они выбирают в основном нарезанные батоны. Их много - все похожи на друга. Одинаковые упаковки, примерно одинаковые составы. Увидели в корзинке покупателя батон с интересным названием - «Кефирный». Тут же во рту появился вкус кефира.

Интересуемся, почему именно этот хлеб?

- Люблю что-то новое. Все одинаковое, не могу отличить один от другого, а здесь явно поработали над упаковкой, название выделяется, - отвечает нам покупатель.

Нужно отметить, что батон «Кефирный» действительно выделяется среди всех своих «соплеменников». Здорово, когда на полках магазинов появляются новинки - это позволяет искать новые вкусы и разнообразить рацион.

Здесь же рядом разместились батоны «Нарезной» и «Молочный». «Нарезной» батон - великан, который выделяется своими габаритами.

Экскурсия в мир хлебов получилась интересной и познавательной - много новинок на полках, которые нас порадовали своим видом. Мы купили в редакцию все три батона от «Самарского хлебозавода №5»: «Кефирный», «Молочный» и «Нарезной». Фаворита так и не смогли выбрать – у каждого свои плюсы.

Приятно, что самарцы предпочитают не только традиционные хлеба, но и активно пробуют новинки на хлебной полке.

А какой хлеб любите вы? Поделитесь с нами!

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