Заглянем в продуктовые корзины самарцев. Что они предпочитают?

Одними из самых популярных товаров у самарцев остаются хлебобулочные изделия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычный вечер, у хлебного отдела многолюдно - каждый ищет для себя то, что любит, а возможно кто-то решает попробовать хлебную новинку. Мы поспрашивали у покупателей самарского супермаркета о том, какой хлеб они любят и как часто выбирают новинки.

Молодые люди выбирают среди хлеба булочки для гамбургера. На наш вопрос «почему?» отвечают просто – готовить бургеры дома экономичнее и можно сделать их по своему вкусу, добавив то, что любишь.

- Мы не часто готовим дома и не любим тратить время на готовку, поэтому выбираем то, что можно сделать просто и вкусно. Сегодня у нас в меню бургеры - будем создавать шедевры - смеется девушка Юлия.

А почему выбрали именно эти булочки, которые от «Самарского хлебозавода №5»?

- Понравилась упаковка, - отвечают нам молодые люди, - плюс приемлемая цена. Если понравится, будем советовать друзьям и возьмем еще.

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Мы идем дальше - в раздел, где полки заполнены черными и ржаными хлебами. Здесь большой выбор. Наше внимание привлекает девушка, которая выбирает бездрожжевой хлеб. Задаем тот же вопрос – почему именно этот хлеб? Девушка улыбается: всегда изучаю состав.

- Я сама работаю на производстве, знаю, как читать состав и что важно учитывать при выборе продуктов. Мы в семье следим за тем, что едим, нам важно, чтобы после еды не оставалось ощущение тяжести. После хлеба иногда бывает такое. Нашла этот бездрожжевой, и сейчас он наш фаворит, - рассказывает наша собеседница и добавляет. - Подходит и состав, и вкус, и цена, поэтому его и выбираем.

Мы изучаем упаковку этого бездрожжевого хлеба (он, кстати, ржано-пшеничный) - состав действительно хороший: хлеб выпекают из пророщенного тонкоизмельченного зерна ржи и пшеницы, сохраняя ценные вещества. Этот хлеб часто отмечают диетологи, так как он отлично подходит для сторонников правильного питания.

Бездрожжевой хлеб «ЗОЖ» подойдет людям, ведущим здоровый образ жизни.

В этом же отделе подходим к мужчине, он положил в корзинку нарезанный «Рижский» хлеб. Узнаем, почему он выбрал именно его.

- За вкус. Пресные хлеба - не моя тема, - пожимает плечами покупатель. - Он и для ужина, и для завтрака. Этот «Рижский» хлеб - мой фаворит уже несколько недель.

- Я тоже обожаю этот хлеб, - подхватывает женщина рядом, - он мне напоминает о том хлебе, который я пробовала, когда раньше ездила в командировки в Прибалтику. Технологи молодцы, им удалось повторить тот самый вкус из прошлого.

Около нас собирается все больше людей, и уже через несколько минут на полке не остается «Рижского» от «Самарского хлебозавода №5». Его аромат чувствуется даже через упаковку - настолько он насыщенный.

Переходим к полке с батонами.

Хлеб «Рижский» придется по вкусу любителям необычных сочетаний.

Здесь несколько женщин с детьми, они выбирают в основном нарезанные батоны. Их много - все похожи на друга. Одинаковые упаковки, примерно одинаковые составы. Увидели в корзинке покупателя батон с интересным названием - «Кефирный». Тут же во рту появился вкус кефира.

Интересуемся, почему именно этот хлеб?

- Люблю что-то новое. Все одинаковое, не могу отличить один от другого, а здесь явно поработали над упаковкой, название выделяется, - отвечает нам покупатель.

Нужно отметить, что батон «Кефирный» действительно выделяется среди всех своих «соплеменников». Здорово, когда на полках магазинов появляются новинки - это позволяет искать новые вкусы и разнообразить рацион.

Здесь же рядом разместились батоны «Нарезной» и «Молочный». «Нарезной» батон - великан, который выделяется своими габаритами.

Экскурсия в мир хлебов получилась интересной и познавательной - много новинок на полках, которые нас порадовали своим видом. Мы купили в редакцию все три батона от «Самарского хлебозавода №5»: «Кефирный», «Молочный» и «Нарезной». Фаворита так и не смогли выбрать – у каждого свои плюсы.

Приятно, что самарцы предпочитают не только традиционные хлеба, но и активно пробуют новинки на хлебной полке.

А какой хлеб любите вы? Поделитесь с нами!