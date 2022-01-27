«Делаем все необходимое для его освобождения»: в посольстве рассказали о нападении на блогера из Самары в Египте

Арсений Котов сутки провел в полицейском участке Фото: Инстаграм

Вечером 26 января в Каире было совершено нападение на известного самарского фотографа Арсения Котова. Блогера избили в местных трущобах. Журналисты «КП-Самара» рассказывали об этом нападении из первых уст. Сейчас ситуацию прокомментировали в посольстве РФ в Египте.

— По имеющейся информации, Арсений прогуливался и осуществлял фото- и видеосъемку в каирском районе Маншият Нассер, так же известном как «Город мусорщиков». На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел с местными жителями конфликт, — сообщают в представительстве.

Завязалась драка, в ходе которой Котов смог убежать. В посольстве отмечают, что в итоге он был задержан и доставлен в отделение полиции. Один из нападавших тоже написал на самарца заявление.

В суде Арсению обвинений не предъявили, но он в своих социальных сетях сообщил, что его не отпускают на волю — вероятнее всего из-за съемок в трущобах. Уже сутки молодой человек находится в участке и переживает за свою дальнейшую судьбу.

— Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с Котовым, после того, как он сообщил о своем задержании. Они выехали на место для прояснение ситуации. Тесно взаимодействуем с властями Египта, — делятся в российской делегации.

В посольстве подчеркивают, что делают все необходимое для скорейшего освобождения гражданина РФ. Добавим, что ранее ему была оказана медицинская помощь. Кроме того, Арсений пообщался со своим обидчиком. По словам последнего, он начала избивать туриста, так как думал, что тот снимает на камеру его жену.

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