Стрелять или регистрировать? Что делать с бездомными собаками в России, чтобы они перестали быть угрозой

Проблема бездомных животных актуальна для каждого российского города Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бездомные собаки стали настоящим бичом российских городов – случаев нападений на людей и убийств десятки. Сегодня на отлов собак тратятся миллионы бюджетных денег. Но псы оказываются на улице вновь, сбиваются в стаи. Есть и примеры, когда якобы стерилизованные собаки рожали. Поговорили с экспертами о российском и зарубежном опыте, и разобрались в том, какими могут быть пути решения «собачьего» вопроса.

Как пытаются решить проблему сейчас и почему это не работает

Сегодня схема решения проблемы безнадзорных животных в большинстве российских городов выглядит так: муниципалитет проводит торги и заключает с подрядчиком контракт по схеме ОСВВ – «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск обратно». Предполагается, что привитые животные не станут источником бешенства, а стерилизация не даст им размножаться, то есть со временем они исчезнут с улиц сами собой. Однако на практике эта схема оказывается нерабочей.

- Отловом часто занимаются случайные люди, - говорит директор ветклиники и приюта для животных «ФлагманВет» Инна Тарасенко. – Даже для контактных животных используют палку с петлей, ее накидывают собаке на шею – и тащат на высоту «Газели». Потом этой же петлей выкидывают обратно. О какой лояльности к человеку со стороны собак после такого можно говорить? Во-вторых, животных по закону потом надо выпускать обратно. Около школ или детсадов этого делать нельзя. Собак выгружают большими группами, в незнакомом месте, дезориентированных, сразу после операции (не всегда проведенной качественно), без укрытия и еды, часто местные жители настроены к ним негативно. В итоге псы сбиваются в стаи, чтобы выжить, а стаи действуют уже по другим законам.

Уже понятно, что существующая схема оказалась нерабочей. Сегодня депутаты, экологи и зоозащитники обсуждают несколько возможных мер решения «собачьего» вопроса.

Собрать всех в приюты

Депутат Госдумы РФ VII и VIII созыва, председатель комитета по экологии Владимир Бурматов убежден, что единственная возможность решить проблему безнадзорных животных – поместить их в приюты.

- Нужно строить муниципальные приюты и помогать уже существующим волонтерским проектам – грантами, деньгами, кормом, выделять землю, давать льготы, - заявил депутат в эфире Радио «Комсомольская правда». – Волонтерские приюты уже сейчас часто эффективнее, чем муниципальные, потому что там этим делом занимаются неравнодушные люди. А если помочь им деньгами, работа станет еще эффективнее.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

Директор муниципального приюта для безнадзорных животных «КОЖУХОВО», ВАО Москвы Наталья Семенова считает, что, если ограничиться только этой одной мерой, эффекта не будет.

- Убрать всех животных с улицы нереально, с одной их забираешь, туда приходят с соседней территории, - считает она. – Сначала нужно, чтобы люди стали более ответственно относиться к животным, не покупать для забавы и не выбрасывать на улицу, когда наиграются. Обязательно нужна чипизация домашних животных и единая база, чтобы можно было сразу найти владельцев. Только после этого можно пробовать убрать животных с улиц.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость строительства приютов и содержания в них животных в разных регионах России сильно варьируется, зависит от климата, стоимости аренды земли, цен на корма и стройматериалы, условий, в которых держат животных, а также уровня средних зарплат. Например, стерилизация в Москве обойдется в 10 тысяч рублей, в Самаре – в 2 тысячи.

- На содержание приюта на 500 животных в 80 вольерах в среднем в месяц нам требуется 620 тысяч рублей, - рассказала руководитель московского приюта «Альма» Людмила Бычкова. – Только на электричество для обогрева в январе пришлось потратить 96 тысяч! Много средств уходит на стерилизацию – в Москве одна операция в среднем обходится в 10 тысяч рублей, на еду. По санитарным нормам животные должны содержаться в вольерах 3х4 метра, не более чем впятером, иначе они начинают драться. Так что лучше всего строить приюты за городом.

Учет и регистрация домашних животных

О необходимости этой меры в один голос говорят и зоозащитники, и депутаты, и ответственные владельцы домашних животных. Сейчас в Госдуме готовят закон о ветеринарии, в которое правительство собирается внести поправку об обязательной регистрации домашних кошек и собак.

- Невозможно привлечь к ответственности владельцев, которые выкидывают животных, которые с ними плохо обращаются, собака которых, например, кого-то покусала, так как невозможно доказать, кто хозяин пса, - говорит Владимир Бурматов. – Поэтому нужно всех животных зарегистрировать. Мы настаиваем на том, чтобы эта регистрация была бесплатной для человека. А способ идентификации выбирал бы сам владелец – бирка, чип, клеймо или татуировка. Нужно создать для хозяев комфортные условия регистрации, а подталкивать не штрафами, а мягко - например, сделать прием в ветклинике или перевозку возможными только для зарегистрированных животных.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

- Сейчас чипирование не дает результата, - говорит Инна Тарасенко. - Все данные о чипах должны храниться в единой базе. Сейчас та база, которая есть – платная. Ее надо постоянно оплачивать, либо создавать собственную, где будут храниться все данные о животных, и постоянно ее обновлять. Кроме того, не все службы отлова оснащены оборудованием, чтобы считать информацию с чипа.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сегодня стоимость чипирования животных в ветклиниках начинается от тысячи рублей, внесение данных в платную базу – от 400 рублей.

Усиление ответственности чиновников

Валентина Матвиенко предложила усилить ответственность чиновников за неэффективное регулирование численности безнадзорных животных.

- Это будет сделано, Госдума уже прорабатывает соответствующие поправки, - уверен депутат Владимир Бурматов. - Чиновники должны привлекаться к ответственности не когда погиб человек, а в тот момент, когда они не выполнили свои полномочия.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

Часто администрации городов и районов страны просто не могут найти исполнителей на отлов животных – подрядчики не спешат брать на себя серьезные обязательства за скромные деньги и торги заканчиваются ничем.

- Сегодня в законе много размытых терминов и требований, которые практически невозможно выполнить, - говорит руководитель организации по отлову «Добрые люди» Андрей Храмов. - Например, мы должны продержать животное 20 дней в приюте, за это время привить, стерилизовать и выпустить здоровым. Но денег на лечение в тарифе не предусмотрено. Мы не имеем права выпускать обратно агрессивных животных, их нужно содержать пожизненно. А на какие деньги? Понятие агрессивного животного в законе никак не уточняется. Про одну и ту же собаку одна бабушка у подъезда говорит – я ее боюсь, убейте ее. А вторая убеждает, что она это животное каждый день кормит, собака ласковая и никого не тронет. Кто здесь должен выступить судьей? Если собака с ошейником или биркой, забрать ее с улицы мы тоже не имеем права. И таких моментов много. К тому же по закону мы обязаны выпустить стерилизованных животных обратно, то есть они все равно остаются на улицах.

Так что прежде чем наказывать чиновников за невыполнение закона, эксперты рекомендуют скорректировать нормативы и предусмотреть деньги в бюджете.

ЦЕНА ВОПРОСА За безответственное отношение должны быть огромные штрафы – с одной стороны, бюджет удастся пополнить, с другой – отвечать за вою беспечность придется рублем, и это может стать стимулом для нормальной работы.

Система участковых опекунов и дворовых вольеров

Пока в стране отсутствуют приюты, способные вместить все количество бездомных собак, эксперты предлагают варианты контроля за теми, кто остается на улицах.

- Надзором за собаками, которые находятся на улицах, должны заниматься ответственные лица, своеобразные участковые опекуны, которые будут получать за это зарплату, - предлагает председатель Всероссийской «Зеленой Лиги», биолог, эколог Сергей Симак. – Каждый из них должен отвечать за территорию около 10 тысяч кв.метров, и лично отвечать за то, чтобы на его территории не было ни одной нестерилизованной собаки. Нужно провести разово массовый отлов и стерилизацию, а наиболее агрессивных собак изъять и поместить в приюты. Да, собаки на улицах останутся, но без агрессивных вожаков, стерилизованные, они не будут так опасны. Срок жизни собаки на улице – 4-5 лет, то есть уже через год число бездомных животных заметно снизится.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

- На улицы стоит возвращать только тех животных, за которыми будет установлен общественный надзор, - считает Инна Тарасенко. – Опорой могут стать активисты во дворах, которые готовы построить вольеры, присматривать за собаками, вести ветпаспорта. Это может быть программа «Комфортная городская среда» для собак, «Дворовый вольер». Тогда конфронтация между теми, кто любит собак и теми, кто их боится, придет к разрешению. Если у собак есть место постоянного проживания, о них заботятся, они сыты, привиты, чипированы, их можно взять погулять – то это уже безопасно. То же можно организовать и на предприятиях. Это не излишняя нежность, не фантастика – не все могут взять собаку домой, но огромное количество людей готовы заботиться о животных даже у себя во дворе. И нам всем в любом случае придется прийти к какому-то цивилизованному окончанию этой войны.

ЦЕНА ВОПРОСА

Складывается из размера населенного пункта и уровня средних зарплат, а также стоимости стерилизации в регионе и стройматериалов для возведения дворовых вольеров.

А КАК У НИХ

Помогли не «зачистки», а жесткие правила

Россия – не единственная страна, которая сталкивается с проблемой бездомных животных на улицах. Каждая из стран решает ее по-своему, но механизмы используют схожие. Показателен опыт Германии.

- Сразу после войны, в конце 40-х Германия столкнулась с настоящим нашествием бездомных собак. Сначала их пытались отстреливать, причем делали это системно и планомерно, проводили настоящие «зачистки». Но это давало только временный эффект – животные снова размножались, - рассказал Сергей Симак. – Ситуация изменилась только когда в стране резко ужесточили условия содержания домашних животных. Сегодня в Германии если вы захотите завести даже хомячка, вы должны будете доказать, что сможете его содержать, у вас есть клетка и все необходимое, есть деньги на корм. Чтобы завести собаку, будущий хозяин должен пройти обучение, иначе ему просто не продадут животное. Все хозяйские собаки в Германии привиты, прошли курс дрессировки и стерилизованы, если они не используются для породного разведения. Параллельно в 60-х годах с улиц немецких городов были изъяты бродячие собаки, все до единой. Для них построили сотни огромных приютов, выделили деньги на содержание. Животные были стерилизованы, спокойно дожили там свой век, а новых, соответственно, не появилось.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

57% семей в России имеют домашних животных. По приблизительным подсчетам россияне держат 40 миллионов кошек и 20 миллионов собак.

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