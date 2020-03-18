Одни кричат «убей», другие защищают: что мешает цивилизованному отлову бродячих животных в Самарской области

В начале 2020 года вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. В том числе – с бездомными. Теперь их не только официально запретили убивать, но и строго регламентировали, как именно с ними можно обращаться. Ловить – только гуманными методами, после отлова содержать в комфортных условиях в официальном приюте, сделать прививки от бешенства, стерилизовать, вылечить, поставить чип-бирку и выпустить туда же, откуда взяли, все – с записью на видео. Все гуманно и правильно, изъян только один – финансовый. Существующие приюты почти поголовно не оформлены официально, строить новые, соответствующие всем правилам – дорого, гуманно ловить, лечить и содержать четвероногих – еще дороже.

По всей стране решают вопрос как могут. На прошлой неделе в муниципальном приюте Якутска зоозащитники обнаружили более сотни убитых собак. Официальная причина – эпидемия бешенства. Но скептики уже говорят о том, что таким образом власти якобы пытаются решить проблему с минимальным ущербом для бюджета.

Требования выросли, финансирование - нет

В Самарской области с наступлением весны количество жалоб на агрессивные стаи растет. Только за последнее время в Чапаевске бездомные животные искусали лицо первоклассницы, в Новокуйбышевске - загнали детей на крышу качелей, а в Тольятти на видео попал момент, когда школьник чудом спасся от стаи собак в подъезде. И власти, и работники отлова, и зоозащитники единодушны – с существующими финансовыми ресурсами решить проблему практически невозможно. Власти городов и районов с завидным упорством объявляют торги по отлову бродячих животных, но многие из них, увы, заканчиваются ничем – подрядчики не спешат связываться с хлопотным и не очень-то выгодным делом. Например, ни одной заявки не было подано на прошедшие недавно торги по отлову в Кинеле, Самаре, Красноярском районе.

Руководитель кинельского Управления ЖКХ Александр Молодцов признался – найти подрядчика город дважды пытался еще перед новым годом.

- У нас был договор на отлов до конца 2019 года, сейчас его продлили, пока не проведем торги. Ситуация непростая, - признался он. – Требования закона ужесточились, если раньше пойманных животных можно было просто держать где-то на передержке, то сейчас нужен стационарный приют, оформленный по всем правилам. У нас в регионе такой только один, в Дубовом умете. На отлов одной собаки выделяется областная субсидия в 2299 рублей. А процедура отлова, вакцинации, стерилизации, передержки – все это стоит на порядок дороже. Единственный вариант – добавлять средства из местного бюджета. Сейчас мы изучаем ситуацию, чтобы понять, какая сумма необходима. Каждый день стабильно поступает по 1-2 звонку от местных жителей с заявками на отлов.

Желающих мало

В администрации Жигулевска рассказали, что в этом году город выделит около миллиона рублей на отлов бездомышей, около 300 тысяч уже израсходовано. На отлов одной собаки потратят около 4,7 тысяч рублей, всего с улиц собираются убрать 160 четвероногих. Отловом за такие деньги здесь готово заниматься только одно местное предприятие.

В некоторых приютах собак до сих пор держат в железных клетках без соблюдения предписанных законом норм

Во многих селах торги на отлов также выиграл их традиционный единственный участник – ИП Сергей Мадьянкин. Он будет ловить собак в Смышляевке за 300 тысяч рублей, в Богатовском районе за полмиллиона, и за 610 тысяч – в Кинель-Черкасском районе. «КП-Самара» уже писала, что у зоозащитников есть серьезные вопросы к работе этого бизнесмена – жители жалуются, что его сотрудники убивают животных прямо на глазах у детей, а тех, кого ловят, увозят на передержку в тесные железные клетки. По последним данным, пока эта ситуация остается без изменений.

Собак ловят добрые люди

Не менее напряженная ситуация и в областном центре. В конце 2019 года администрация Самары искала компанию, которая бы занялась отловом бродячих животных. За 10 миллионов рублей подрядчик должен был поймать и содержать 1100 собак и 19 кошек, а также подобрать и утилизировать 120 трупов бездомных животных. Ловить животных нужно было по заявкам от департамента городского хозяйства и экологии исключительно гуманными способами, без причинения им вреда и с записью видео. Однако желающих взяться за исполнение контракта так и не нашлось. Как рассказали в горадминистрации, пока отловом собак в Самаре занимается ООО «Добрые люди» - ранее муниципалитет заключил с этой компанией контракт на 2 миллиона рублей.

- Отловленные животные доставляются в приют, принадлежащий ООО «Добрые люди», - рассказали в самарской мэрии. - Животных осматривает ветеринар и отправляют на 10-дневный карантин. Если за это время никаких опасных заболеваний не обнаруживается, их стерилизуют, вакцинируют от бешенства и чипируют специальной клипсой на ухо. Такие животные уже не подлежат повторному отлову. Если есть ветеринарные показания – организуется лечение. Эвтаназия допускается только в исключительных случаях – если есть признаки бешенства, неизлечимое тяжелое заболевание или животное очень агрессивно.

Но это только на бумаге. В реальности в скором времени Самара может остаться без отлова. Директор единственного оформленного по всем правилам приюта «Добрые люди» Андрей Храмов признался журналисту «КП-Самара»: он не уверен, что компания будет выходить на торги после завершения действующего контракта.

- У нас очень много вопросов, в документах немало размытых терминов, требований, которые практически невозможно выполнить, - говорит он. – Например, приют должен иметь стационарный забор с бетонным основанием, заглубленным на полметра. На каждую собаку должно приходиться не менее 3 кв.метров площади, плюс зона карантина, плюс площадки для выгула, плюс помещения для ветеринаров, хирургия – у нас получилось, что на 100 собак мы должны огородить забором гектар земли! Одна стерилизация, даже льготная, обходится в 2 тысячи рублей. Мы должны продержать животное 20 дней в приюте, за это время привить, стерилизовать и выпустить здоровым. Но денег на лечение в тарифе не предусмотрено. Где их брать? Кормить можно только сертифицированными кормами. На какие деньги? Есть жесткие требования по персоналу – на один экипаж минимум водитель и два отловщика, минимум два человека на содержание животных, два ветеринара. Надо платить им зарплату, плюс 46% к этой сумме – налоги. Мы только на оформление карантинной зоны потратили полтора миллиона! Субсидия департамента ветеринарии – 2,3 тысячи. Город доплачивает, конечно, сейчас тариф на одну собаку около 8 тысяч рублей. Но по нашим расчетам даже без учета рентабельности предприятия на это нужно не менее 12 тысяч рублей.

Создают путаницу и размытые термины. Например, отловщики не имеют права выпускать обратно агрессивных животных - их нужно содержать пожизненно – на какие деньги? Да и само понятие агрессивного животного в законе никак не уточняется. Про одну и ту же собаку одна бабушка у подъезда говорит – она, мол, лает на меня, она агрессивная, мне страшно, убейте ее. А вторая убеждает, что она это животное каждый день кормит, собака ласковая и никого не тронет. Кто здесь должен выступить судьей – непонятно.

- Заявки на отлов поступают нам не напрямую от людей, а через департамент, причем просто адрес, без контактных данных человека, который этот отлов вызвал. В результате, когда мы приезжаем на место и собак там не оказывается, мы даже не можем связаться с человеком и спросить, где еще обычно бывает эта стая, - разводит руками Андрей Храмов. - 70% вызовов проходит вхолостую. А ведь и рабочее время сотрудников, и бензин на это тратится. У меня у самого дети ходят в школу с сопровождением – рядом со школой много бродячих собак, но поймать мы их не можем – они умные, и издалека завидев машину отловщиков, сразу убегают. На месте часто сталкиваемся с настоящими соседскими войнами – одни кричат «убейте собак», другие кричат, что мы живодеры и не отдают животных. Если собака с ошейником, если какая-то бабушка утверждает, что это ее собака и она ее кормит, если на ухе у собаки уже есть бирка, что она простерилизована, если это агрессивная домашняя собака на самовыгуле – мы не можем ее забрать. Часто сталкиваемся с трудностями, когда привозим выпускать собак. Часто люди поднимают скандал, просят «не выпускайте, мы их боимся». А что нам делать? Мы обязаны не просто выпустить собаку туда же, откуда забрали, но и заснять это на видео. Многие коллеги, я знаю, просто убивают животных вместо отлова, а администрации закрывают на это глаза. Я работаю строго по закону, у нас со всеми животными обращаются гуманно – ловят разрешенными способами, содержат в комфортных условиях, стерилизуют и выпускают. Но получается, что я в любом случае виноват….

Обложить налогом и раздавать еду

Зоозащитница Лаурика Нагель считает, что проблему выпуска простерилизованных и привитых бездомных собак обратно во дворы можно решить только программой их последующего кураторства.

- Нужны кураторы по районам, которые будут кормить этих животных и присматривать за ними. Так собаки будут сыты и не будут проявлять агрессии,- говорит зоозащитница. – Причем делать это нужно за счет бюджета – сделать льготную стерилизацию, ввести налог на нестерилизованных домашних животных и на эти деньги содержать бездомных. Ведь значительная часть уличных животных – это последствия бездумного домашнего разведения. К сожалению, многие считают, что собака должна родить, чтобы можно было продать щенков и животное «оправдало свое содержание», когда мы пристраиваем животных, многие не хотят брать стерилизованных именно по этой причине. В Белоруссии, например, государство мониторит сайт «Авито», и если видит объявления о продаже щенков или котят, сразу приходит к человеку и проверяет, платит ли он налог. Аналогичная система нужна и у нас.

А какая мера, по вашему мнению, может быть эффективна для решения проблемы бездомных животных?

Обсудим в комментариях.

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