Экс-инспектора ГИБДД, погубившего многодетных родителей в ДТП под Самарой, хотят посадить на 14 лет

Последствия аварии оказались жуткими Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области близится развязка по делу о страшном ДТП, в котором погибли многодетные родители — Сергей и Любовь Кузнецовы. Как считают следователи, аварию спровоцировал бывший инспектор ДПС 26-летний Сергей Мясников. Его судят в Волжском районном суде. 1 февраля 2022 года состоялись прения, на которых экс-полицейскому запросили весьма серьезный срок.

— Установлено, что вечером 7 августа 2020 года на 54 километре трассы Самара — Большая Черниговка Мясников находился за рулем Datsun в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в находившийся впереди Hyundai Solaris, в салоне которого находилась семья Кузнецовых, хотя мог избежать столкновения, — заявил государственный обвинитель по делу.

Кузнецовы пропускали фуру на повороте. От удара их иномарку отбросило прямо под грузовик. Трое маленьких детей чудом выжили, а их родители к сожалению скончались.

Свидетели делились, что Мясников был пьян. После аварии его отправили в больницу Пирогова, но медосвидетельствование, но он не прошел его, а ушел из медицинского учреждения. К врачам тогда еще сотрудник ГИБДД обратился лишь вечером 8 августа.

Сергей и Любовь Кузнецовы воспитывали троих детей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Это не позволило точно установить, в каком состоянии находился водитель в момент аварии. Также установлено, что коллеги обвиняемого пытались скрыть тот факт, что он находился за рулем пьяным, — добавили представители прокуратуры.

Тем не менее, следователи собрали достаточную доказательную базу. Обвинение считает ее достаточной для того, чтобы Мясникову назначили наказание в виде лишения свободы на 14 лет, с отбытием срока в колонии общего режима. Именно такой срок запросили в надзорном ведомстве. Также прокурор настаивает на том, чтобы семье погибших возместили моральный вред — 4 миллиона рублей. Защитники подсудимого считают, что он не заслуживает столь суровых мер в свой адрес. Добавим, что детей погибшей семейно пары воспитывают родственники. К счастью, здоровью малышей сейчас ничего не угрожает.

Судебный процесс продолжается. После прений Мясникову останется выступить с последним словом, после чего служители Фемиды огласят приговор. «КП-Самара» следит за развитием событий.

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