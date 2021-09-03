Его хотели отмазать: в Самаре экс-сотрудника ГИБДД Сергея Мясникова судят за смерть родителей троих детей в ДТП

Авария вызвала большой резонанс Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Волжском районном суде Самарской области 2 сентября состоялись слушания по делу 26-летнего Сергея Мясникова. Его обвиняют в нарушении ПДД, из-за чего погибли родители троих детей — Сергей и Любовь Кузнецов. Сейчас мужчина дает признательные показания, но в ходе следствия было выявлено, что он пытался уйти от ответственности.

Трагедия произошла вечером 7 августа 2020 года на 54 километре трассы Самара — Большая Черниговка. Тогда еще полицейский на иномарке «Датсун» протаранил «Хендэ Солярис» Кузнецовых, которые стояли на повороте и пропускали фуру. Машину, в салоне которой находились пять человек, откинуло прямо под грузовик. Трое маленьких детей чудом выжили, их родители скончались.

По словам очевидцев, Мясников был, скорее всего, пьян. Этот факт он пытался тщательно скрыть. Родные погибших уверены, что коллеги пытались отмазать виновника ДТП. К такому выводу пришли и следователи.

— После выявления оснований для медицинского освидетельствования инспекторы не направили предполагаемого виновника ДТП в медицинское учреждения, а сделали это на следующий день, 8 августа. Таким образом, в их действиях могут усматриваться признаки халатности, превышения и злоупотребления должностными полномочиями, — следует из ответа бывшего главы СУ СК по Самарской области Валерия Самодайкина депутату Александру Хинштейну, который взял разбирательства по происшествию под личный контроль.

Сергей и Любовь Кузнецовы воспитывали троих маленьких детей Фото: соцсети

Самодайкин, на тот момент возглавлявший следственное управления, добавил, что на месте аварии был и отец Мясникова, который на время аварии работал в ОВД Волжского района. Он приехал в форме и помогал скрыть факт нахождения сына в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт следователи теперь проверяют. Кроме того, по словам очевидцев, Сергей в ночь после ДТП без какого-либо разрешения ушел из медучреждения. Правда, в итоге он все-таки написал явку с повинной.

Теперь Мясников отрицает, что в тот вечер был пьян. Также он отрицает, что пытался сбежать. В то же время, экс-сотрудник МВД подтверждает, что нарушил правила и раскаивается за то, что спровоцировал страшную трагедию. Сергей накануне уже дал показания в суде.

Близкие погибших не верят в искренность подсудимого. Еще во время следствия они переживали за то, что разбирательства кто-то пытается «спустить на тормоза». Именно поэтому, близкие Сергея и Любови обратились к Хинштейну.

Судебный процесс продолжается. Детей погибших воспитывают родственники. К счастью, их здоровью сейчас ничего не угрожает.

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