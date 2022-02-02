Прыгающих в сугроб пассажиров электрички сняли не в Зубчаниновке. Показываем, как в реальности выглядит платформа в Самаре

На самарской станции нет таких сугробов Фото: Наталья АРТЯКОВА

Вечером, 2 февраля 2022 года, в самарских пабликах в социальных сетях появилось видео, где пассажиры электрички прыгают в сугроб и проваливаются в него по пояс. В комментариях сообщили, что данный видеоролик был снят на станции «Зубчаниновка» в Самаре. Журналист «КП-Самара» побывал на станции и узнал, так ли это на самом деле.

Оказалось, что информация, что люди прыгают из электропоезда в Самаре оказалось ложной. На станции «Зубчаниновка» установлена платформа, которая находится на возвышенности. Из-за непогоды и сильной метели платформа немного засыпана снегом, но все же не так как на видео. Журналист дождался прибытия электрички на станцию и своими глазами увидел, что пассажиры беспрепятственно заходят и выходят из вагона.

Станция "Зубчаниновка" находится на возвышенности Фото: Наталья АРТЯКОВА

Как стало известно «КП-Самара» от коллег журналистов, видео было снято в Кубани. В КбшЖД также опровергли информацию, что видео снято в Самаре на станции Зубчаниновка.

Снег есть, но проход ко входам в вагоны расчищен Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Это не Самарская область, не Зубчаниновка и не Куйбышевская железная дорога. Просим вас не распространять непроверенную информацию, - сообщили самарские железнодорожники.

В КбщЖД просят обратить внимание на расположение путей и объемы снега Фото: Наталья АРТЯКОВА

Однако в связи с последним прогнозом от синоптиков, которые сообщили, что сильный снег и метель задержатся в Самарской области еще на некоторое время, такая ситуация все же может произойти. Однако сотрудники железнодорожных станций уверили, что на пассажирских станциях всегда следят за состоянием и вовремя проводят расчистку платформ. Такое количество снега, вероятно, может быть на техстанциях, где не высаживают пассажиров.

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