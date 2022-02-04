Ружье пролежало там почти сто лет и было заряжено: что нашли на крыше старинного особняка в Самаре

Такие винтовки производили до 1930 года. Фото: Анжелика Безьянова

Жительница Самары рассказала в социальных сетях о необычной находке, которая была обнаружена случайно, во время ремонта. Анжелика Безьянова живет в Ленинском районе в старинном особняке на улице Галактионовской. Здание было построено в 19 веке и признано объектом культурного наследия. Недавно оно начало преподносить квартирантам «сюрпризы». 3 февраля 2022 года у Анжелики протекла крыша, поэтому пришлось срочно вызывать сотрудников РЭУ.

На этом «сюрпризы» от дореволюционного здания не закончились. Рабочие залезли на крышу, чтобы найти место протечки и обнаружили необычную находку – сверток с чем-то, по размерам напоминающее ружье. Сотрудник коммунальной службы развернул истлевшую со временем мешковину и перед его глазами оказался раритетный казачий карабин на базе винтовки «Мосина», который производили до 1930 года.

Ружье пролежало на крыше почти 100 лет. Фото: Анжелика Безьянова

- На место обнаружения опасного «эха прошлого» прибыли сотрудники правоохранительных органов, так как ружье представляло некую опасность для нашедших. - С места преступления была изъята винтовка «Мосина» с патроном в патроннике, - рассказали «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Журналист «КП-Самара» поговорил с оружейным экспертом и выяснил, что за находка почти 100 лет пролежала на крыше старинного особняка в Самаре.

- Это винтовка «Мосина» или «КО-44» с калибром 7.62х54. Короткоствольное ружье с кавалерийским исполнением. Ружье на фото заряжено, так как патрон досылается болтовым способом, производится выстрел, а вынимается он только тогда, когда «болтовик» опять дергаешь на себя, - рассказал журналисту эксперт.

Ружье было заряжено, так как "болтовик" не вздернут. Фото: Анжелика Безьянова

Ружье было изъято сотрудниками правоохранительных органов и отправлено на баллистическую экспертизу. Если экспертиза докажет ценность найденного оружия, то экспонат будет передан в музей. Если же винтовка не представляет какой-то исторической ценности, то она будет уничтожена.

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