В Самаре погрузчик снова убил водителя во время уборки снега. Рассказываем, что произошло

ЧП шокировало жителей Южного города ФОТО: Сергей Грицай/vk.com/smrgrad Фото: СОЦСЕТИ

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах страшного ЧП. В Южном городе накануне днем, 5 февраля 2022 года, трактор-погрузчик убил своего водителя. Произошло это во время уборки снега.

— Самый настоящий ужас. Очень мы просили, чтобы у нас разобрали эти завалы, но не таким образом конечно. Много крови осталось. Приезжали полиция и следователи. Судя по всему, он молодой совсем был, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» местный житель Иван Соколов (личные данные изменены).

Трагедия случилась у дома № 5 на улице Раздольной. Погибшим оказался парень 1999 года рождения. Следователи уже составили предварительную версию по поводу того, как он лишился жизни.

— Он чистил двор и в какой-то момент покинул кабину, чтобы убрать накопившиеся наледь и снег на снегоуборочной машине. При этом двигатель находился в рабочем состоянии, — объясняют в пресс-службе СУ СК России по региону.

Рабочий, как делятся очевидцы, встал на колеса, но оступился и упал прямо под гидравлический механизм, задев рычаг при падении. Его зажало между ковшом и колесом. Пострадавший получил смертельные травмы и уже не смог выбраться из этой западни.

Материалы по происшествию передали в следственный отдел по городу Новокуйбышевску. Сейчас проводится проверка, которая должна пролить свет на все обстоятельства инцидента. К ситуации также подключились сотрудники прокуратуры. Не исключено, что в ходе разбирательств будет возбуждено уголовное дело.

Отметим, что это уже второй подобный случай в Самаре за месяц. 10 января у ТЦ «Империя» заведенный трактор насмерть зажал водителя ковшом на крыше. Происшествие попало на видео, которое шокировало весь интернет. Расследование той ситуации также продолжается.

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