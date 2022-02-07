Хотел сбить сосульки и рухнул вниз: в Самаре мужчина перестал двигаться после падения с крыши детского сада

В Самаре мужчина упал с крыши детского сада и остался обездвиженным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в социальных сетях появилось тревожное сообщение о поиске свидетелей ЧП, которое произошло в поселке Стройкерамика Самарской области. По словам автора, сотрудник детского сада «Радуга» пострадал во время работы и теперь находится в больнице. Свидетелем происшествия стал некий прохожий, которого и разыскивает написавший сообщение человек.

«КП-Самара» удалось связаться с пострадавшим. Его зовут Алексей, мужчина трудится в детском садике – осуществляет ремонтные работы. Жена Алексея работает там же сторожем. В воскресенье, 30 января супруги заступили на рабочую смену, и мужчина отправился на крышу счистить снег и сбить сосульки по просьбе заведующей хозяйственной частью. На свою беду, он не запасся страховкой, что стало роковой ошибкой - под снегом оказалась вода, на которой Алексей поскользнулся и рухнул вниз.

Мужчина приземлился спиной на перила, в результате чего сломал в нескольких местах тазобедренный сустав боковые отростки пяти нижних позвонков и отбил внутренние органы. Сейчас мужчина не может двигаться, на днях врачи должны дать предварительный вердикт пострадавшему.

По итогу пострадавший получил денежную поддержку от профсоюза работников в размере 10 тысяч рублей, а также в связи со случившимся экстренно была собрана комиссия по охране труда. Они известили Алексея о начале работы комиссии, но в итоге мужчину так никто и не расспросил о случившемся.

На данный момент неизвестно, как полученные травмы скажутся в дальнейшем на здоровье мужчины, а также неизвестно, понесет ли кто-то ответственность за отсутствие оборудования и квалификации у мужчины.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре мужчина упал с крыши и остался без головы

На улице Победы во время чистки снега с крыши погиб рабочий (подробности)