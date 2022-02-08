«Снег почистит, машины проверит»: в самарской пожарной части поселилась кошка Пуфик. Показываем, до чего она милая

Кошка стала талисманом для самарских пожарных Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кошки испокон веков считались хранителями домашнего уюта, в то время как собак заводили больше для охраны имущества. Животные не только приносят человеку какую-то пользу, но и являются для людей самыми преданными друзьями, которые могут легко избавить от одиночества и поднять настроение. Часто животных заводят не только дома, часто кошек и собак можно встретить и на различных предприятиях, в офисах, магазинах и т.д. Сами сотрудники подкармливают животных, играют с ними в перерывах, а те в свою очередь ловят мышей или охраняют территорию от нежелательных посетителей.

Почти в каждой пожарной части живет кошка или собака Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Обычно кошки или собаки приходят к рабочим сами, либо их приносят на работу сами сотрудники. И если животному будет комфортно в плане отношения и пропитания, то он останется надолго. Обычно так происходит на предприятиях непрерывного цикла, где нет выходных и праздничных нерабочих дней, и кто-то обязательно присутствует в «новом доме» кошки или собаки, подкармливая и даря внимание. Так, журналист «КП-Самара» узнал, что в одной из пожарных частей в Самаре живет маленькая пушистая помощница по имени Пуфик. Историю этой черно-белой мышеловки рассказали нам сами пожарные специализированной пожарно-спасательной части 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области.

Пуфик любит отдыхать в диспетчерской Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В мае 2021 года Пуфика привез из деревни один из сотрудников СПСЧ Самары. Девочка была еще маленькая и проявляла любопытство ко всему, что окружало ее в новом «доме». А посмотреть было на что – два десятка пожарных автомобилей, спецодежда, инструменты, пожарные лестницы и многое другое. Для маленькой кошки за радость полазить по машинам, грациозной походкой Пуфик обходит каждый спецтранспорт, будто «проверяя» все ли готово к внезапному ЧП.

Неожиданное путешествие на вызов

Один такой традиционный променад по пожарным машинам однажды закончился для Пуфика целым приключением. Малышка как обычно лазила по пожарной автолестнице, как вдруг в пожарной части зазвучала «тревога». «Пожарные, на выезд!», - послышался командный голос диспетчера в громкоговорителе и уже через мгновение караул в полной боевой готовности был у автомобиля. Кошка даже не успела ничего понять, как машина тронулась и с громкой сиреной понеслась на пожар.

Любопытная кошка любит лазить по пожарным машинам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К счастью, вызов оказался ложный и пожарных СПСЧ вернули обратно в часть. Они успели проехать от стадиона «Самара Арена» до 18 км Московского шоссе и вернулись обратно. Когда бойцы вышли из машины, то увидели Пуфичку, которая с ошеломленными глазами сидела наверху, всеми силами вцепившись в лестницу. Кошку сняли с машины и долго успокаивали, гладили и чесали за ушком. После чего плотно накормили сосисками, и девочка уже немного пришла в себя после перенесенного стресса.

Любопытная кошка всегда в центре событий

Кошку любят в пожарной части, приносят ей лакомства из дома. В ответ Пуфик помогает пожарным – ловит мышей. Маленькая «пожарница» хвостиком ходит за сотрудниками и участвует во всех мероприятиях, проходящих на территории пожарной части.

Главная помощница во всем Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В этом году зима преподнесла для самарцев сюрприз в виде большого количества снега, поэтому в свободное время бойцы выходят чистить территорию. Пуфик также не остается в стороне и выходит с пожарными на борьбу с непогодой. В основном, конечно, кошка не помогает избавляться от сугробов, да и лопатой она пользоваться не умеет, зато Пуфик отлично поднимает настроение, резвясь и бегая за снежинками. Вместе с активной кошкой и работа по уборке территории проходит быстрее и веселее.

Кошка стала любимицей всех сотрудников СПСЧ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Пуфик не пропускает ни одно утреннее построение. Она гордо занимает почетное место рядом с начальником части, словно тоже хочет высказаться и дать наставления личному составу, - рассказывает журналисту «КП-Самара» начальник СПСЧ Самары Александр Мордвов.

Пожарные балуют кошку домашними вкусняшками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Летом же кошка часто купается в солнечных лучах, ловит птиц и ящериц. Свои трофеи она приносит пожарным в знак любви и преданности. Уже почти год после появления пушистой красавицы в подразделении царит уют, а назойливые грызуны и насекомые и вовсе не беспокоят бойцов. Пуфик стала настоящим другом и талисманом для пожарных СПСЧ Самары, её любят, ценят и часто балуют различными домашними вкусностями.

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