Погубившего многодетных родителей в ДТП под Самарой экс-инспектора ДПС посадили на 10 лет

Последствия аварии оказались страшными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Волжском районном суде Самарской области огласили приговор по делу о страшном ДТП, в котором погибли многодетные родители — Сергей и Любовь Кузнецовы. Служители Фемиды признали виновными в аварии, повлекшей смерть пары, 26-летнего экс-инспектора ДПС Сергея Мясникова.

Трагедия произошла 7 августа 2020 года. Следствием и судом было установлено, что вечером Мясников сел за руль в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Datsun. Он двигался по дороге Самара — Большая Черниговка в направлении Подъем-Михайловки.

— На 54 километре трассы он врезался в находившийся впереди и ехавший в попутном направлении Hyundai Solaris, в салоне которого находилась семья Кузнецовых, хотя мог избежать столкновения, — рассказывали «КП-Самара» правоохранители.

Кузнецовы в этот момент пропускали фуру на повороте. От удара их иномарку бросило прямо под грузовик. Трое маленьких детей чудом выжили, а их родители, к сожалению, скончались.

Расследование длилось больше года. Близкие Сергея и Любови делились, что в силу своих связей обвиняемый пытался избежать наказания. Более того, после аварии его отправили в больницу Пирогова на медосвидетельствование, но он не прошел его, а ушел из медицинского учреждения. К врачам тогда еще сотрудник ГИБДД обратился лишь вечером 8 августа, уверяя, что не был пьян во время случившегося.

После вмешательства общественности, а также депутата госдумы Александра Хинштейна, разбирательства все-таки набрали ход и дошли до своего логического завершения. Как сообщает СУ СК России по региону, в окончательном обвинении подсудимому вменили часть 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура просила для Мясникова 14 лет лишения свободы. Суд назначил ему наказание в виде 10-ти. Отбывать срок бывший гаишник будет в колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить потерпевшим моральный вред. Их требования об этом удовлетворены в полном объеме — по миллиону рублей в пользу детей, и еще один в пользу родных погибших. Не исключено, что осужденный попытается обжаловать такое решение.

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