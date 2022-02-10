«Крыша обрушилась – спасать было некого»: воспоминания диспетчера МЧС о страшном пожаре в самарском УВД в 1999 году

Диспетчер Лариса Рейникова (слева) поделилась воспоминаниями о страшном пожаре в ГУВД Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Страшный пожар в здании УВД Самары оставил свой след в истории и в памяти сотрудников экстренных служб. ЧП произошло 10 февраля 1999 года, но до сих пор пугает своими последствиями. Ровно 23 года назад на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской пламя охватило здание самарского ГУВД, в страшной трагедии погибли 57 человек, еще более 300 получили серьезные ожоги и травмы. Жертвы ужасной трагедии не забыты, как и подвиг пожарных, которые боролись с огнем и спасали людей из горящего здания.

В страшном пожаре погибли 57 сотрудников УВД Самары Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Первыми о таких происшествиях узнают диспетчеры пожарных частей, именно они получают информацию о возгораниях от очевидцев по экстренному телефону «01» и направляют к месту ЧП пожарные подразделения. «Комсомолка» поговорила с диспетчером службы оперативного обеспечения – «01» Ларисой Рейниковой, которая поделилась воспоминаниями о страшном пожаре в здании УВД на Куйбышева, 42.

В тот страшный вечер, 10 февраля 1999 года, тревожный звонок поступил в 17:45 по прямому телефону от дежурного УВД Самары. «Мы горим!» - раздался в трубке судорожный голос дежурного. В ту же минуту, по повышенному рангу сложности «Пожар №2» были направлены все пожарные подразделения города.

- Первыми прибыли пожарные учебного центра с Хлебной площади. Именно они передали первую информацию – приблизительную площадь и наличие людей в здании. Далее к месту прибыли пожарные из других частей, сотрудники Службы пожаротушения (СПТ) и руководство, тогда еще УГПС Самарской области (до 2004 года Управление государственной противопожарной службы, после преобразовано в ГУ МЧС по Самарской области, - прим. ред.), - делится с «КП-Самара» воспоминаниями старший прапорщик внутренней службы в отставке Лариса Рейникова, которая тогда работала диспетчером службы оперативного обеспечения «01».

Когда на Куйбышева прибыли сотрудники СПТ и оценили масштабы трагедии, пожару был присвоен уже «третий» номер повышенной сложности. Тогда диспетчеры начали высылать к УВД Самары пожарно-спасательные подразделения из других городов области. Помимо пожарных областного центра, в ликвидации принимали участие сотрудники пожарных частей Новокуйбышевска, Чапаевска и других ближайших городов Самарской области. После объявления ранга сложности «Пожар №4» диспетчеры начали запрашивать силы и средства у отдаленных городов и даже из соседних областей. Из Тольятти с «Автоваза» в Самару срочно выехал подъемник, высотой 75 метров, но его помощь не потребовалась, так как через некоторое время крыша горящего здания обрушилась.

- Наш караул работал на сутках 9 февраля, на следующий день мы сменились, а уже вечером нас вновь по «тревоге» собрали в части, так как был объявлен общий сбор всего гарнизона. Когда я ехала на работу, услышала по рации, что обвалилась крыша здания. В тот момент стало понятно – спасать уже некого. Это было страшно, - рассказывает бывший диспетчер.

Как выяснилось, здание УВД на Куйбышева, 42 имело третью степень огнестойкости. Таких зданий в Самаре на тот момент было три – УВД, Дом промышленности и Дом сельского хозяйства. Пожарные понимали, что добром такой пожар не кончится, так как в здании большое скопление людей, а в самой конструкции здания имеются пустоты. Так и получилось, огонь начал распространятся с невероятной скоростью по пустотам в стенах, где были пылевые и мусорные отложения. Официальной причиной пожара в здании УВД назвали непотушенную сигарету, которую бросили в мусорное ведро в одном из кабинетов.

Огонь уничтожил здание УВД полностью. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Кроме того, сложность состояла в подходе пожарных автомобилей к зданию. Автолестницы не могли проехать через арку во двор, поэтому тушить приходилось со стороны улицы. Для того, чтобы спецтехника смогла ближе подъехать к горящему зданию нужно было убрать припаркованные автомобили, также мешали и троллейбусные контактные сети. Сотрудники электросетей, отключали контактные линии и обрезали провода. Счет шел на минуты.

Диспетчеры несколько дней буквально жили за пультом. Собиралась информация о пострадавших, погибших и без вести пропавших. Все данные передавались в главное управление в Москву. После ликвидации пожара, спасатели еще несколько дней разбирали завалы и проливали останки здания, чтобы не допустить повторного возгорания.

- На протяжении всех этих дней по рации передавалась информация о найденных частях погибших. Так, мы слышали, как пожарные передавали: «найден фрагмент единицы (труп – прим. ред.) – сумочка», «фрагмент единицы – сапог», «фрагмент единицы – колготки», - рассказывает Лариса Рейникова.

10 февраля - день памяти погибших полицейских Фото: Мария ПОЛЕЖАЕВА

В страшном пожаре погибли 57 человек, более 300 получили различные ранения. После пожара здание ГУВД было невозможно эксплуатировать – не осталось крыши, части стен, уничтожена внутренняя обстановка. Спустя некоторое время сгоревшее УВД снесли, а на его месте установили мемориал с именами погибших в страшном пожаре, Вечный огонь и часовню. Ежегодно, 10 февраля, отмечается памятная дата «День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей». В этот день к мемориалу приносят цветы и чтят память погибших на пожаре полицейских.

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