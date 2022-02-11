Погода в Самаре на выходные до 13 февраля: снова сильные снегопады

В Самаре снова ожидаются снегопады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снова ожидаются сильные снегопады. В областной столице направляют все имеющиеся силы на очистку дорог и тротуаров. Если центральные улицы в целом почищены, то на остальных дорогах и особенно во дворах уборщикам еще есть, чем заняться.

По данным Приволжского УГМС, снегопады в Самарской области продолжатся еще несколько дней, в том числе, на выходных. Сильный снег прогнозируют на субботу, а в воскресенье ожидается лишь небольшой снег.

По данным синоптиков, днем ожидается до семи градусов мороза, а в ночное время местами по области похолодает местами до 11 градусов со знаком минус, но в целом будет в районе 4-9 градусов ниже нуля.

Такую погоду в регионе формирует система атмосферных фронтов атлантического циклона. На Среднюю Волгу приходят плотные облака, которые приносят снегопады, при теплой погоде переходящие в дожди.

Днем в Самаре облачно с прояснениями, из-за чего воздух прогревается до околонулевых значений. Ночью подобного не наблюдается, поэтому ночами значительно холоднее, чем днем.

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