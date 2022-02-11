Тело Александра Душкова так и не нашли

ЕГО ДЕЛОМ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ

В Самарском областном суде 10 февраля 2022 года огласили приговор по громкому уголовному делу об исчезновении бизнесмена Александра Душкова. Он пропал 7 сентября 2012 года, так и не был найден, но правоохранители пришли к выводу, что тольяттинского предпринимателя похитили и убили. Накануне служители Фемиды дали серьезные сроки тем, кто лишил экс-директора компании «ЭкоВоз» свободы.

Обвиняемых в похищении оказались четверо — Александр Браев, Сергей Стенькин, Евгений Егоров и Роман Занин. Их задержали в 2018 году. Мужчин связывают с преступной группировкой Сергея Неверова, которая крышевала в Тольятти игорный бизнес, заправки и торговлю запчастями. Сам Неверов сейчас находится в международном розыске.

По версии правоохранителей, Александр Душков подъехал к детскому дому № 10 на улице Дзержинского утром 7 сентября 2012 года — по вопросам благотворительности, он ей активно занимался. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он зашел в учреждение, а потом вернулся к своей Audi A6, но сел ли за руль, куда поехал — это осталось за кадром. Машину вскоре нашли брошенной на стоянке без владельца в салоне. Стало понятно, что Душков исчез.

Александра объявили в розыск. Вскоре возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Еще через какое-то время за помощь в поисках объявили вознаграждение в несколько миллионов рублей. Ситуацией интересовался даже президент России Владимир Путин.

Разбирательства оказались сложными. Расследование неоднократно приостанавливали. Лишь после задержания киллера «неверовской» команды Сергея Агеева в 2014 году дело сдвинулось с мертвой точки.

ЗАКАЗЧИКА ПОХИЩЕНИЯ ЗАСТРЕЛИЛИ?

Как установили следователи, Душкова в то утро возле детдома встретила компания из нескольких мужчин. Бандиты подошли «поговорить», но завязалась ссора. Они хотели, чтобы он поубавил свои интересы к фирме ОАО «Автоградтранс», акции которой пытался приобрести Неверов. Глава «ЭкоВоза» тоже имел виды на компанию.

Заказчиком нападения на Александра Душкова считают Игоря Тырлышкина, члена «неверовской» ОПГ. Его застрелили спустя несколько месяцев после пропажи бизнесмена. Человек, похожий на Тырлышкина засветился на камерах видеонаблюдения у того самого детского дома.

Как выяснили сыщики, Тырлышкин поручил телохранителю Неверова Владимиру Сафронову с ним разобраться. К делу привлекли киллера Михаила Душенкова, который и осуществил похищение Александра вместе с Зининым и Сенькиным.

Показания фигурантов неоднократно менялись. По одной из озвученных версий, они встретили предпринимателя у детского дома, ударили и увезли. В ходе ссоры в Душкова несколько раз выстрелили, говорят, что это сделал Сафронов, затем его увезли в безлюдное место, где расчленили и сожгли.

Браев, Стенькин, Егоров и Занин признали виновными в участии в преступном сообществе, вооруженной банде, а также в похищении человека, совершенном организованной группой. Их дело рассматривали с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт.

— Суд назначил Занину и Стенькину по 16 лет лишения свободы, Браеву — 15 лет 6 месяцев, Егоров — 5 лет. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима, — рассказали «КП-Самара» в прокуратуре региона.

Не исключено, что осужденные будут обжаловать такое решение. Дело же об убийстве Александра Душкова планируют рассматривать отдельно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нет тела, но есть похитители: в Самаре присяжные признали виновными людей, причастных к исчезновению Александра Душкова

В Самаре присяжные вынесли вердикт по делу о похищении тольяттинского бизнесмена Александра Душкова (подробности)

Чужой среди своих: тольяттинский бизнесмен Олег Загузов дал показания по делу об исчезновении Александра Душкова

Интрига заключается в том, что свидетеля и подсудимых может связывать общее бандитское прошлое (подробности)