«Решала» предупреждает: интернет-мошенники активизировались в Самарской области

В свежих выпусках бессменный ведущий справится не только с классическими мошенниками, но и с инфоцыганами и другими интернет-мошенниками.

В свежих выпусках бессменный ведущий справится не только с классическими мошенниками, но и с инфоцыганами и другими интернет-мошенниками. Зрители увидят, как Влад вернёт деньги родителям за покупку курсов и участие в сомнительных конкурсах и накажет аферистов, играющих на наивности детей. А ещё он распутает несколько сложных обманов, спасёт пенсионеров от вымогателей, поставит на место мошенника-шамана и даже выведет на чистую воду лже-врачей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, за первые 7 месяцев 2021 года было зарегистрировано 6560 преступлений, совершенных с применением IT-технологий или в сфере компьютерной информации*.

«ЧЕ!» бросает аферистам вызов. Реалити «Решала» вот уже несколько лет показывает истории жертв обманщиков. Каждый выпуск заканчивается тем, что на помощь героям приходит опытный борец с мошенниками Влад Чижов. Он раскрывает преступную схему, восстанавливает справедливость и возвращает людям деньги. Демонстрируя живые примеры, проект помогает зрителям учиться на чужих ошибках и показывает, что делать, если ты столкнулся с обманщиком в реальной жизни.

«Любители поживиться на чужом горе или доброте всегда будут, нам остаётся только адаптироваться к изменениям их тактик. Вот, например, сейчас аферисты научились продавать воздух — я научился его им перекрывать. Поэтому смотрите, как я вывожу обманщиков на чистую воду, и учитесь».

Внимательно следи за проектом: так ты точно не попадёшься в ловушки мошенников! Смотри новый сезон «Решалы» с 14 февраля по будням в 23:00 только на телеканале «ЧЕ!».

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* ГУ МВД России по Самарской области: https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/document/25451177