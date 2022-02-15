В Оренбурге полицейский устроил стрельбу на улице, чтобы остановить неадеквата с ножом

Дебошира и его друзей задержали и отвезли в отдел Фото: скриншот

Неприятная ситуация разыгралась на улице Пролетарской в Оренбурге. Там во дворе дома № 314 на улице Пролетарской трое неизвестных приставали к прохожим, угрожали им ножом и вообще вели пугающе. Информацию об этом очевидцы передали в местный отдел полиции № 4. Задержание закончилось стрельбой.

По адресу событий выехал ближайший экипаж патрульно-постовой службы. Силовики на месте пообщались с девушкой, которая сообщила, что трое неадекватов, которые по всем внешним признакам находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, приставали к таксисту, в салоне которого находилась пассажирка. Свои непонятные действия и угрозы один из дебоширов сопровождал демонстрацией холодного оружия.

— Этих людей полицейские обнаружили в соседнем дворе. Было принято решение их доставить в отдел для дальнейших разбирательств. При попытке задержания один из нарушителей спокойствия вытащил нож и стал угрожать стражам порядка, всячески игнорируя требования бросить его на землю, — рассказывают в пресс-службе Управления МВД России по Оренбургской области.

Сотрудник ППС решил утихомирить злоумышленника. Он показал ему табельное оружие, а потом произвел предупредительный выстрел в воздух. Это сразу же дало эффект. Незнакомец испугался, отбросил нож, а вскоре его и самого повалили на снег и заковали в наручники. Никаких травм никто не получил.

— Всех троих подозрительных граждан задержали. Ими оказались двое мужчин 45 и 56 лет и 43 летняя женщина, — отмечают в ведомстве.

Не исключено, что троица в ближайшее время за свое поведение будет отвечать по уголовному кодексу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по итогам которой уже примут решение.

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