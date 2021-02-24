В Самарской области полицейским пришлось стрелять по машине, которая сбила ДПСника

Пять предупредительных в воздух и три - по машине: "гонщика" поймали уже возле его дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 20 февраля в Самаре как будто проходили съемки боевика: машины с мигалками, погоня и даже стрельба в самом конце - чтобы остановить водителя-нарушителя, стражам порядка пришлось попотеть.

Сильно тонированную «четырнадцатую» без всяких регистрационных знаков полицейские заметили еще на посту ГИБДД на Южном шоссе в Куйбышевском районе Самары. Водителю дали знак остановиться, но тот лишь ударил по газам. 20-летний Сурен, находившийся за рулем, был уверен, что сможет оторваться.

ДПСники бросились в погоню и запросили помощи у коллег. Путь «четырнадцатой» пытался преградить Александр В., но легковушка сбила инспектора ГИБДД и рванула прочь. Собственные источники «КП-Самара» сообщают, что страж порядка попал в больницу с переломом ноги.

Сурен мчался домой – в поселок Придорожный Волжского района. Там его в итоге и поймали. Правда, для этого полицейским пришлось стрелять по машине. У «четырнадцатой» пробиты заднее и лобовое стекла, поврежден кузов.

Молодого человека в итоге задержали. По данным собственных источников «Комсомолки» в правоохранительных органах, медосвидетельствование показало, что парень был трезв.

Сурен уже имеет судимость за кражу: в 2019 году он уже украл два чужих автомобиля. На нарушителя возбудили уголовное дело, но в тот раз он отделался легким испугом. Парень возместил потерпевшему ущерб, после чего тот в суде заявил, что претензий к Сурену не имеет. В апреле 2020 года Волжский районный суд закрыл дело за примирением сторон и освободил воришку от уголовной ответственности.

Как в этом году Сурен оказался в «четырнадцатой», которая принадлежит другому человеку, теперь предстоит установить следствию. Также фигуранту придется отвечать за наезд на полицейского, который был при исполнении, оставление места ДТП и целый «букет» иных нарушений. И в этот раз ему вряд ли получится откупиться от уголовщины. Расследование сейчас продолжается.

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