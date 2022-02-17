«Когда она умирала, тысячи людей стояли на коленях и плакали»: как шведская медсестра спасала Поволжье от голодной смерти

Операционная сестра Карин Линдскуг

Голод в Поволжье 1920-23 годов унес тысячи жизней, но без помощи всего мира, правительств, общественных организаций и простых людей, наш регион превратился бы в безлюдное пространство. Карин Линдскуг работала профессиональной операционной медсестрой. В 1916-1918 гг. работала в лазаретах лагерей русских военнопленных в Германии, а после войны работала старшей хирургической медсестрой в больнице Красного Креста в Стокгольме. Осенью 1921 года Карин была одной из первых, кто завербовался в Самарскую экспедицию Шведского Красного Креста.

Сразу по прибытию, она приступила к исполнению обязанностей делегата по Воскресенской волости Самарского уезда Самарской губернии, где голодало больше восьми с половиной тысяч местного населения, не считая беженцев и беспризорников. Всего за неделю Карин Линдскуг развернула в волости 3 кухни и пекарню.

Но главным делом было открытие первой шведской больницы для борьбы с тифом, который выкашивал ослашее от голода население. Карин лично руководила работами по оборудованию и оснащению больницы в Воскресенком, открыв ее 31 декабря 1921 года, спустя 25 дней после своего приезда в губернию.

Карен Линдскуг ни разу не покинула больницу с момента ее открытия, принимая больных детей днем и ночью. При этом отдавала распоряжения о развертывании кухонь, организации кормления населения и пациентов, выписывала лекарства, проверяла счета, организовывала общественные работы в волости. Сама она спала в маленькой каморке при палатах.

Вот что она писала подруге в Швеции:

"Сегодня уезжает курьер и я спешу отправить несколько строчек, чтобы сообщить насколько счастливы и благодарны эти измученные голодом малыши шведским детям, собравшим подарки. Я только начала их раздавать, но даже те немногие дети, что получили подарки, были вне себя от счастья. Никогда раньше я не видела, чтобы наша организация «Спасите детей» была так нужна, как в этой многострадальной стране ее измученным жителям. Дети плакали от счастья, обнимали меня…

Если бы только знали там, дома, какая нужда, какие голод и мучения здесь… Столько ужасного вокруг, что иногда кажется совсем нет надежды".

В начале февраля Карин тоже заразилась тифом, но не оставила свой пост. 17 февраля 1922 года в семь часов вечера она умерла на полу своей больницы.

Гроб с телом Карин Линдскуг, покрытый шведским флагом у дверей церкви в Воскресенском

Проститься с ней пришли все взрослые жители волости. В Воскресенской церкви представители от всех волостных сел написали письмо шведскому народу:

"Протокол № 14 Комитета Воскресенской волости, с участием представителей с. Воскресенского, с. Мордовские Липяги, с. Русские Липяги, дер. Преображенки.

Повестка дня. О выражении соболезнования и чувств глубокой скорби по безвременно почившей сестре милосердия Воскресенского лазарета Шведского Красного Креста г-жи Линдскуг.

Постановили:

Заслушав доклад Волостных Уполномоченных Самарцева и Жесткова о преждевременной кончине Заведующей Воскресенским лазаретом сестры милосердия Карин Линдскуг и принимая во внимание, что сестра Линдскуг со дня открытия Воскресенского лазарета и до момента заболевания сосредоточила всю свою деятельность на благо больных населения Воскресенской волости, оценивая неутомимый труд и деятельность покойной сестры Линдскуг отдавшей на благо Русского голодного народа свои знания, энергию и жизнь, Собрание ПОСТАНОВИЛО:

Выразить от имени населения Воскресенской волости чувства глубокой скорби по безвременно погибшей от тифа 17 февраля 1922 года в 7 час. вечера сестры милосердия Шведского Красного Креста Г-жи Линдскуг, отдавшей жизнь свою на борьбу с эпидемией тифа, развившейся среди голодающих России.

Возложить на гроб почившей венок с надписью: "Сестре Милосердия Карине Линдскуг от глубоко признательного населения Воскресенской волости Самарской губернии и уезда. 1922 февраля 17 дня".

Дорогая Сестра. Безвременная кончина твоя лишила всех больных лазарета твоей заботливости и материнского отношения. В бытность твою заведывающей лазаретом всегда и всюду наблюдалось твое материнское отношение к больным и умелая распорядительность.

Дорогая Сестра, ты спишь теперь холодным сном могилы и не слышишь что творится вокруг тебя. Суровая и безжалостная смерть вырвала тебя из среды деятелей мира сего на самом разгаре начатого тобою человеколюбоваго подвига и не дала возможность тебе довести его до конца , все твои умелые распоряжения, добрые отношения и прочия твои достоинства уйдут с тобой в могилу и больше уж не услышатся, но сделанное тобою останется с нами на всегда и оно не изгладится из нашей памяти и памяти наших детей.

Мир праху твоему дорогая Сестра Линдскуг, мы не можем найти способа как излить перед тобою своих чувств признательности, как только преклонить свои обнаженные головы у ног твоего праха.

Собрание имеет честь препроводить настоящий протокол Председателю Экспедиции Шведскаго Красного Креста в гор. Самаре г. Экстранду и покорнейше просит передать выраженья чувства великой скорби по умершей Сестре Линдскуг Председателю Шведского Красного Креста ЕГО Высочеству Принцу Карлу, родственникам усопшей и всему Шведскому народу".

За счет руководителя Шведского Красного Креста принца Карла гроб с телом Карин Линдскуг был доставлен на родину в Швецию, в провинцию Даларна. Там, в старинной кирхе родной деревушки Карин Линскуг, с ней простились родственники и местные жители.

Союз женщин Швеции предложил почтить ее память сбором средств для голодающих самарских детей. К 1 июля 1922 г. женщины собрали 8,395 крон, на которые закупили 6 тонн муки, 1,056 коробок консервов и 500 метров ткани. И отправили все в село Воскресенское, в больницу Карин.

Практически не осталось фотографий хорошего качества, кроме газетных вырезок

На месте Воскресенской волости сейчас находится город Новокуйбышевск. Само село Воскресенское все на том же месте, как и церковь, где прощались с Карин.

Благодарим за материал историка голода в Поволжье Григория Циденкова и Ирину Макридову за предоставленные материалы

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