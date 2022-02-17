Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 14:40

«Когда она умирала, тысячи людей стояли на коленях и плакали»: как шведская медсестра спасала Поволжье от голодной смерти

Исполнилось 100 лет со дня смерти от тифа шведской медсестры, спасавшей от голода крестьян Самарской губернии
Антон ЧЕРЕПОК
Антон ЧЕРЕПОК
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Операционная сестра Карин Линдскуг

Операционная сестра Карин Линдскуг

Голод в Поволжье 1920-23 годов унес тысячи жизней, но без помощи всего мира, правительств, общественных организаций и простых людей, наш регион превратился бы в безлюдное пространство. Карин Линдскуг работала профессиональной операционной медсестрой. В 1916-1918 гг. работала в лазаретах лагерей русских военнопленных в Германии, а после войны работала старшей хирургической медсестрой в больнице Красного Креста в Стокгольме. Осенью 1921 года Карин была одной из первых, кто завербовался в Самарскую экспедицию Шведского Красного Креста.

Сразу по прибытию, она приступила к исполнению обязанностей делегата по Воскресенской волости Самарского уезда Самарской губернии, где голодало больше восьми с половиной тысяч местного населения, не считая беженцев и беспризорников. Всего за неделю Карин Линдскуг развернула в волости 3 кухни и пекарню.

Но главным делом было открытие первой шведской больницы для борьбы с тифом, который выкашивал ослашее от голода население. Карин лично руководила работами по оборудованию и оснащению больницы в Воскресенком, открыв ее 31 декабря 1921 года, спустя 25 дней после своего приезда в губернию.

Карен Линдскуг ни разу не покинула больницу с момента ее открытия, принимая больных детей днем и ночью. При этом отдавала распоряжения о развертывании кухонь, организации кормления населения и пациентов, выписывала лекарства, проверяла счета, организовывала общественные работы в волости. Сама она спала в маленькой каморке при палатах.

Вот что она писала подруге в Швеции:

"Сегодня уезжает курьер и я спешу отправить несколько строчек, чтобы сообщить насколько счастливы и благодарны эти измученные голодом малыши шведским детям, собравшим подарки. Я только начала их раздавать, но даже те немногие дети, что получили подарки, были вне себя от счастья. Никогда раньше я не видела, чтобы наша организация «Спасите детей» была так нужна, как в этой многострадальной стране ее измученным жителям. Дети плакали от счастья, обнимали меня…

Если бы только знали там, дома, какая нужда, какие голод и мучения здесь… Столько ужасного вокруг, что иногда кажется совсем нет надежды".

В начале февраля Карин тоже заразилась тифом, но не оставила свой пост. 17 февраля 1922 года в семь часов вечера она умерла на полу своей больницы.

Гроб с телом Карин Линдскуг, покрытый шведским флагом у дверей церкви в Воскресенском

Гроб с телом Карин Линдскуг, покрытый шведским флагом у дверей церкви в Воскресенском

Проститься с ней пришли все взрослые жители волости. В Воскресенской церкви представители от всех волостных сел написали письмо шведскому народу:

"Протокол № 14 Комитета Воскресенской волости, с участием представителей с. Воскресенского, с. Мордовские Липяги, с. Русские Липяги, дер. Преображенки.

Повестка дня. О выражении соболезнования и чувств глубокой скорби по безвременно почившей сестре милосердия Воскресенского лазарета Шведского Красного Креста г-жи Линдскуг.

Постановили:

Заслушав доклад Волостных Уполномоченных Самарцева и Жесткова о преждевременной кончине Заведующей Воскресенским лазаретом сестры милосердия Карин Линдскуг и принимая во внимание, что сестра Линдскуг со дня открытия Воскресенского лазарета и до момента заболевания сосредоточила всю свою деятельность на благо больных населения Воскресенской волости, оценивая неутомимый труд и деятельность покойной сестры Линдскуг отдавшей на благо Русского голодного народа свои знания, энергию и жизнь, Собрание ПОСТАНОВИЛО:

Выразить от имени населения Воскресенской волости чувства глубокой скорби по безвременно погибшей от тифа 17 февраля 1922 года в 7 час. вечера сестры милосердия Шведского Красного Креста Г-жи Линдскуг, отдавшей жизнь свою на борьбу с эпидемией тифа, развившейся среди голодающих России.

Возложить на гроб почившей венок с надписью: "Сестре Милосердия Карине Линдскуг от глубоко признательного населения Воскресенской волости Самарской губернии и уезда. 1922 февраля 17 дня".

Дорогая Сестра. Безвременная кончина твоя лишила всех больных лазарета твоей заботливости и материнского отношения. В бытность твою заведывающей лазаретом всегда и всюду наблюдалось твое материнское отношение к больным и умелая распорядительность.

Дорогая Сестра, ты спишь теперь холодным сном могилы и не слышишь что творится вокруг тебя. Суровая и безжалостная смерть вырвала тебя из среды деятелей мира сего на самом разгаре начатого тобою человеколюбоваго подвига и не дала возможность тебе довести его до конца , все твои умелые распоряжения, добрые отношения и прочия твои достоинства уйдут с тобой в могилу и больше уж не услышатся, но сделанное тобою останется с нами на всегда и оно не изгладится из нашей памяти и памяти наших детей.

Мир праху твоему дорогая Сестра Линдскуг, мы не можем найти способа как излить перед тобою своих чувств признательности, как только преклонить свои обнаженные головы у ног твоего праха.

Собрание имеет честь препроводить настоящий протокол Председателю Экспедиции Шведскаго Красного Креста в гор. Самаре г. Экстранду и покорнейше просит передать выраженья чувства великой скорби по умершей Сестре Линдскуг Председателю Шведского Красного Креста ЕГО Высочеству Принцу Карлу, родственникам усопшей и всему Шведскому народу".

За счет руководителя Шведского Красного Креста принца Карла гроб с телом Карин Линдскуг был доставлен на родину в Швецию, в провинцию Даларна. Там, в старинной кирхе родной деревушки Карин Линскуг, с ней простились родственники и местные жители.

Союз женщин Швеции предложил почтить ее память сбором средств для голодающих самарских детей. К 1 июля 1922 г. женщины собрали 8,395 крон, на которые закупили 6 тонн муки, 1,056 коробок консервов и 500 метров ткани. И отправили все в село Воскресенское, в больницу Карин.

Практически не осталось фотографий хорошего качества, кроме газетных вырезок

Практически не осталось фотографий хорошего качества, кроме газетных вырезок

На месте Воскресенской волости сейчас находится город Новокуйбышевск. Само село Воскресенское все на том же месте, как и церковь, где прощались с Карин.

Благодарим за материал историка голода в Поволжье Григория Циденкова и Ирину Макридову за предоставленные материалы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пришлось воевать с ложью в газетах: как норвежский герой-полярник Нансен 100 лет назад спас Поволжье от голода

7 декабря 1921 года завершился пятидневный визит в Самару знаменитого ученого и полярного исследователя (подробности)

КАРТИНА ДНЯ