Погода в Самаре на выходные до 20 февраля: ожидается снег и дождь

В Самаре станет теплее, но опять пойдет снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в предстоящие выходные станет теплее, но снова может выпасть снег, сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в пятницу в Самаре ожидается от 1 до 3 градусов ниже нуля. В целом по области температура может опуститься до 6 градусов мороза.

Гораздо холоднее будет в ночное время. В некоторых районах области температура может опуститься до -20 градусов. В целом же будет в районе 12-14 градусов ниже нуля.

В выходные постепенно будет становиться теплее. Если в субботу возможно до -4 градусов, то в воскресенье воздух прогреется до +2 градусов. Но снова будут осадки. Ожидаются снегопады, а из-за теплой погоды возможны и дожди.

Ночью будет холоднее, столбик термометра опустится до 8 градусов ниже нуля. Также предупреждают об образовании гололедицы.

В Самаре продолжают бороться с последствиями снегопадов. Жители областной столицы недовольны качеством уборки снега. Был уволен директор МП «Благоустройство», которого, однако, сразу рекомендовали на пост заместителя главы Самарского района по ЖКХ.