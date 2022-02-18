Самарский генерал полиции предложил запретить заочное голосование при выборе управляющей компании дома

Организовать собрание собственников непросто Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре на рассмотрение губернской думы вынесли законопроект, предполагающий внесение изменений в статью Жилищного кодекса, в которой оговаривается порядок голосования жильцов за смену управляющей компании. С инициативой такого законопроекта выступил генерал, руководитель ГУ МВД РФ по Самарской области Александр Винников.

- Автор инициативы предлагает законодательно исключить возможность проведения в заочной и очно-заочной формах собрания собственников помещений в многоквартирных домах при решении вопроса о выборе управляющей организации, - отметили в Думе.

Необходимость подобных изменений назрела не на пустом месте. Все чаще собственники квартир жалуются на злоупотребления в этой сфере. Недавно "КП-Самара" писала о ряде случаев, когда собственники больше года не могут сменить УК. В ГЖИ предоставляются поддельные протоколы, фальшивки потом разоблачает суд, но старая УК подает все новые иски и не дает собственникам уйти из-под крыла. Разбираться в таких случаях приходиьтся полиции, именно поэтому от них поступила такая инициатива.

Очное голосование на собрании собственников позволит избежать таких злоупотреблений

Однако, законодатели увидели в такой форме ряд проблем. По факту, организовать очное собрание всех собственников практически невозможно и этот вариант очень сложный для исполнения.

Эксперты сошлись во мнении, что собственников нужно больше защитить. Для этого депутат Дмитрий Литвинов предложил организовать голосование через портал Госуслуг. Сейчас законопроект отправили на доработку. Когда его одобрят на уровне региона, документ отправят в Госдуму - на рассмотрение депутатов. Авторы уверены. что подобные новшества реально помогут тысячам россиян и будут способствовать прозрачности сферы ЖКХ.