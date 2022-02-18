В Самаре в музее Алабина начали варить мыло в виде дореволюционных кирпичей

В музее Алабина появились новые необычные сувениры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в музее Алабина начали варить мыло с клеймами дореволюционных кирпичей. Первую партию музейные сотрудники сварили с клеймами знаменитого красного кирпича Летягина. На подходе – еще несколько. Авторы идеи, главный научный сотрудник отдела фондов музея Алабина Екатерина Елисеева и художник-реставратор Анна Дюпина, рассказали журналисту «КП-Самара» подробности необычного проекта.

Знак качества и реклама

Екатерина Елисеева признается – тема дореволюционных кирпичей Самары привлекает ее давно.

- До революции производители кирпича отмечали свою продукцию специальными клеймами, это могли быть фамилия с инициалами или буквенные обозначения, - объяснила Екатерина. – Такие клейма служили и знаком качества, и рекламой, а сейчас могут считаться настоящим историческим источником.

Анна Дюпина и Екатерина Елисеева придумали варить мыло в виде дореволюционных кирпичей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России клейма на кирпичах впервые появились в 17 веке, а в Самаре кирпичный бум пришелся на вторую половину 19 века. Первый крупный кирпичный завод в Самаре был основан в 1859 году промышленником Алексеем Шигаевым. Кирпичи с клеймами этого завода «АДШ» или «А.Д. Шигаев» самарцы и сегодня могут увидеть в стенах драматического театра или польском Костеле. Пользовался популярностью у горожан того времени и красный кирпич Ивана Летягина - на нем красовалось клеймо «ЗИЛ». Именно такие кирпич использовались, например, при постройке знаменитого дома Челышева и гостиницы «Националь».

Пока готова только одна партия - с клеймом Ивана Летягина. Из таких кирпичей построили дом Челышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На основе реальных фото

Сейчас в коллекции музея им.Алабина хранится 17 видов дореволюционных кирпичей с разными клеймами, причем не только из Самары, но и из соседних городов.

- У меня давно была мысль как-то их задействовать, - признается Екатерина. – Когда в музей пришел новый руководитель, Андрей Кочетков, он организовал воркшоп по созданию сувенирной продукции. И нам с художником-реставратором Анной Дюпиной пришла в голову мысль создать на основе кирпичей сувенирное мыло. Тем более Анна как раз в качестве хобби увлекалась домашним мыловарением.

Мыло выпускают с разными ароматами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководство музея поддержало идею, и девушки принялись воплощать ее в жизнь. Основой для будущего мыла послужили фото реальных кирпичей из коллекции музея. Фото оцифровали, с полученного эскиза на 3d-принтере создали макет клейма, потом получившийся слепок использовали при создании формочек для мыла.

- Сам процесс мыловарения занял около 25-30 минут на каждый кусочек, - объяснила Анна Дюпина. – Мыло мы сварили с нескольким разными ароматами – шоколадное, кофейное, клубничное и др.

Сувенир красиво упакован и станет интересным подарком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая партия эксклюзивного мыла уже поступила в продажу, кусочек размером 7,5х9,5 см обойдется в 300 рублей. Пока готово только мыло с клеймами Ивана Летягина, но в ближайших планах – сварить сувениры с клеймами промышленников Шигаева и Вырыпаева.

А вы бы из чего сувениры Самары сделали?

Обсудим в комментариях.

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