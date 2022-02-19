«Маньяк из другого дома»: кого задержали за совращение двух маленьких девочек в Тольятти

Подозреваемый сейчас находится под стражей Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранители Тольятти задержали подозреваемого в нападении на двух школьниц. Днем 13 февраля 2022 года преступник сексуально домогался до девочек, одной из которых 10 лет, а другой 9, в третьем подъезде дома № 56 на улице Революционной. Злодей совращал детей на лестничной площадке второго этажа и наделал в городе много шума.

Полицейские опубликовали фотографии предполагаемого преступника, запечатленные камерами наружного наблюдения, в социальных сетях. По автомобильной столице поползли слухи, что завелся маньяк в черном, охотящийся на маленьких девочек. Изначально под подозрение попал ранее судимый житель Краснодара, приехавший в Автоград на заработки и поселившийся как раз в том самом доме на Революционной. Но в итоге оперативники поймали другого человека.

— Маньяк из другого дома. Было установлено, что на школьниц напал 39-летний Анар Г., который официально нигде не работает и проживает на улице Льва Яшина, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Ориентировку на мужчину разместили в социальных сетях Фото: СОЦСЕТИ

Доказательств на мужчину достаточно. Его опознали потерпевшие, он совпал с данными, полученными по видео, у него изъята одежда, в которой злодей был во время совершения преступления.

Накануне, 18 февраля 2022 года, по факту случившегося возбудили уголовное дело — по части 5 статьи 132 УК РФ — Насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних.

Подозреваемого поместили в СИЗО. В ближайшее время ему предъявят обвинения. Теперь ему грозит серьезный срок — от 15 до 20 лет за решеткой. Не исключено, что фигурант причастен к другим подобным ЧП. Сыщики во всем разбираются. Расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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