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Общество22 февраля 2022 2:30

Погода в Самаре на неделю до 25 февраля: до конца недели похолодает

В Самаре в начале недели будет аномально тепло, но затем температура понизится
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самаре снова ожидается снегопад

В Самаре снова ожидается снегопад

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неделя в Самарской области начинается с аномально теплой погоды, сообщили в Приволжской УГМС.

В ближайшие дни ожидается плюсовая температура, синоптики прогнозируют до 2 градусов выше нуля. В теплую погоду будет идти снег, переходящий в дождь. При этом, ночью температура будет значительно понижаться. В целом ожидается в районе -4, -6 градусов, но местами по области может быть и до -9. В таких условиях образуется гололедица.

Ожидается, что температура начнется понижаться к концу недели, тогда же прекратятся осадки.

В регионе продолжается уборка снега, оставшегося еще от предыдущих снегопадов. Жители города выражают недовольство тем, как убирают снег – в одном из районов за огромными сугробами скрылась целая остановка.

Некоторые дороги после сильных снегопадов, ставших особенно частыми в последнее время, сузились на одну полосу – на многих дорогах правая полоса оказалась полностью скрыта под сугробами, многие из которых уже стали выше машин. Также сложно пройти и проехать во многих дворах города.

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