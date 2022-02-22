Пещеры с евроремонтом: в Ширяево закатали берег в бетон и выложили путь в штольни плиткой. Что будет дальше?

Вот так теперь выглядит набережная в Ширяево. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Благоустройство села Ширяево – жемчужины нацпарка «Самарская Лука» и любимого места отдыха жителей региона – оказалось в центре нешуточного конфликта. Местные жители и многие туристы бьют тревогу – предложенные властями планы по приведению села в порядок и «развитию туристической инфраструктуры» им не слишком понравились. В конце 2021 года берег Волги здесь закатали в бетон и выложили плиткой. Ею же вымостили и дорожку, ведущую к знаменитым Ширяевским штольням на Поповой горе. Вскоре выяснилось, что эти работы не согласовали с минприроды. Журналист «КП-Самара» выяснила, что сейчас происходит в Ширяево и что грозит селу после того, как строители продолжат работу.

«Пригнали рабочих со строительной техникой»

Планы по благоустройству одного из самых красивых сел России (это официальный статус, ) власти озвучивают с регулярностью. Несколько лет подряд активно обсуждали возможность построить здесь огромный горнолыжный комплекс. Потом заговорили о строительстве причалов для больших туристических пароходов, гостиниц и развлекательных комплексов с ресторанами. В 2020 году московское архитектурное бюро iCube разработало концепцию развития в Ширяево туристического кластера с учетом сохранения природной среды. Эту концепцию региональные власти представили делегации Агентства стратегических инициатив и получили от АСИ одобрение. Дело оставалось за малым – разработать на основе красивой концепции конкретный проект благоустройства села для повышения его туристической привлекательности. Но вышло иначе.

В начале осени 2021 года на берег Волги пригнали рабочих со строительной техникой. Буквально за пару месяцев вдоль трассы на берегу появилась бетонная набережная, вымощенная серой плиткой. Пока жители рассылали обращения и обрывали телефоны чиновников, пытаясь выяснить, что происходит, плиткой успели замостить и дорогу, ведущую к штольням.

- Никакого утвержденного проекта благоустройства Ширяево нет, есть только проекты межевания и планировки территории, - рассказала журналисту «КП-Самара» собственник участка земли в Ширяево, архитектор-урбанист Елена Якунина. – На них просто отмечена куча зон под капитальное строительство, но что именно там планируется построить – неизвестно, мы никаких проектов не видели.

Пещеры и штольни решили облагородить для туристов. Фото: проект планировки Ширяево.

«Ремонт дорог местного значения»

Как выяснилось, формально работы по оборудованию набережной в Ширяево и обустройству дорожки из плитки к штольням выполнили в рамках муниципального контракта на «ремонт дорог местного значения». Торги мэрия Жигулевска объявила еще 30 июля 2021 года. В конце августа был заключен контракт на 139,3 миллионов рублей с АО «Балтийская строительная компания- СПб», и осенью компания приступила к работе. В аукционной документации указано, что контракт двухгодичный – после перерыва на зиму «ремонт дорог местного значения» продолжится.

По закону любые работы на особо охраняемых природных территориях должны быть согласованы с минприроды РФ. Согласование на ремонт ширяевских дорог мэрия Жигулевска действительно получила. Однако в министерстве даже представить не могли, что ремонт дорог в Жигулевске трактуют как строительство новой набережной. После того, как обеспокоенные местные жители выслали в минприроды РФ фотографии, из ведомства пришел ответ (имеется в распоряжении редакции «КП-Самара»).

- Письмами Минприроды России от 6 октября 2021 года администрацией городского округа Жигулевск были получены согласования социально-экономической деятельности только на проведение благоустройства и ремонт дорог местного значения на территории села Ширяево,- говорится в официальном ответе минприроды РФ. - Работы по организации мест отдыха, земляные и бетонные работы, а также проектируемые изменения в застройке села, заявленные администрацией Жигулевска на публичных слушаниях 29 ноября 2021 года, в установленном порядке с Минприроды России согласованы не были.

Как сообщили в минприроды, 31 января 2022 года ФГБУ «Нацпарк «Самарская Лука» оштрафовал мэрию Жигулевска на 150 тысяч рублей за ведение строительных и земляных работ на территории села Ширяево без соответствующего согласования.

Интересно, что письмо о согласовании ремонта работ мэрия Жигулевска получила лишь 6 октября, а муниципальный контракт с подрядчиком был заключен месяцем раньше. А в нацпарке в ответ на обращения жителей заявили, что «регулярно напоминают мэрии Жигулевска о необходимости согласования любой социально-экономической деятельности» (ответ имеется в распоряжении редакции). Однако несогласованную стройку почему-то не пресекли.

В Ширяево собираются строить гостиницы и базы отдыха. Фото: проект планировки.

«Результат слушаний во внимание не приняли»

Но новая бетонная набережная и мощеная плиткой дорожка к штольням – далеко не единственное новшество, которое ждет Ширяево в ближайшее время. Мэрия Жигулевска разработала для Ширяево проект межевания с проектом планировки территории.

- Проект разработан в соответствии с градостроительным кодексом, проведены публичные слушания, утвержден и размещен на официальном сайте, - сообщает мэрия Жигулевска. – Инвестору, планирующем строительство капитальных объектов, до начала проектирования необходимо получить разрешение на социально-экономическую деятельность в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Только при условии получения положительных заключений возможно проектирование объектов капитального строительства.

Публичные слушания по проекту межевания и планировки территории прошли в ноябре 2021 года, когда работы по строительству набережной уже кипели вовсю, а в декабре проект был утвержден.

- На публичных слушаниях не было ни одного мнения за этот проект, - рассказала свою оценку журналисту «КП-Самара» жительница Ширяево Ольга. – У нас есть полная видеозапись этих слушаний. Однако мэрия Жигулевска не приняла наше мнение во внимание…

Дорогу к знаменитым штольням выложили плиткой. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Причалы, гостиницы и храм

Проект межевания и планировки не дает окончательного ответа о том, что именно будет построено в Ширяево, и как эти новые объекты будут выглядеть. Однако этот документ дает понимание того, каким чиновники хотят видеть село.

- Планируется комплексное благоустройство и развитие туристского потенциала села Ширяево, - говорится в документе. - Предусматривается благоустройство территории Штолен и набережной, устройство муниципальной дороги, въездная стела, причал, магазин, визит-центр, арт-объект «Маяк», парк вокруг стелы ветеранам войны, дом-музей И.Е.Репина, база отдыха с лодочной станцией, пешеходная зона, резиденция «Хозяйка Жигулей», фельдшерско-акушерский пункт, храм, фестивальная поляна, перехватывающая парковка, смотровая площадка на Поповой горе.

Далее в документе упоминается необходимость образовать отдельные земельные участки под транспортную инфраструктуру, причал, гостиницы и базы отдыха, рестораны, палаточные лагеря, храм, ФАП и коммунальную инфраструктуру.

Прописана в документе и предполагаемая очередность развития территории Ширяево. В первую очередь чиновники собираются строить дороги и причалы. Вторым пунктом значится строительство стационарных туристических объектов. В третью очередь хотят благоустроить общественно-рекреационные зоны, в четвертую – «обеспечить культурное развитие за счет создания объектов культуры». И только после этого - позаботиться о создании объектов социальной инфраструктуры.

В штольнях собираются устроить подсветку. Фото: проект планировки

В утвержденном документе есть визуализация предполагаемого оформления «Музея Штольни». В частности, внутри пещер, в которых живут редкие краснокнижные летучие мыши, предлагается соорудить настилы, устроить разноцветную подсветку и панно на стенах.

- На месте заливных лугов нарисована стоянка на две тысячи машин. А для места, обозначенного как «Фестивальная поляна» определена зона застройки капитальными объектами, - отмечает Елена Якунина.

«Это защита от неорганизованных туристов»

В департаменте туризма Самарской области жителей уверяют, что все эти преобразования направлены исключительно на «создание благоприятных и безопасных условий пребывания туристов в селе Ширяево».

- Проект реализуется с учетом мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды в целях исключения нанесения ущерба во время проведения строительных работ, - говорится в официальном ответе департамента за подписью его руководителя Артура Абдраширова. - Создание выделенных мест отдыха для туристов позволит сохранить баланс природных ресурсов, а также исключить нанесение ущерба экологической среде при посещении села Ширяево неорганизованными группами туристов.

Однако многие жители села с таким утверждением не согласны.

- Ни местным жителям, ни туристам не нужен евроремонт штолен, закатанная в бетон набережная, глэмпинги с номерами по восемь тысяч рублей в сутки, ресторан самогоноварения в пещере, - уверяет местная жительница Ольга Ивашковская. – Туристам нужны благоустроенные туалеты, доступная питьевая вода и урны для мусора, нужно почистить Ерик и привести в порядок его берега. А плитка на дороге – последнее, что нужно Ширяево.

Сейчас жители опасаются, что с началом весны строительные работы в Ширяево могут закипеть с новой силой, несмотря на отсутствие согласования со стороны минприроды РФ.

«КП-Самара» направила запросы властям региона и Жигулевска о ситуации в Ширяево, однако на момент публикации ответы не были получены.