Ширяево стало одним из самых красивых сел России

Ширяево привлекает туристов своей красотой

Ширяево и Смолькино признаны одними из самых красивых сел страны. Они вошли в ассоциацию "Самые красивые деревни и городки России".

Ширяево является одним из самых популярных мест для туристов на Средней Волге. Именно здесь писал картину "Бурлаки на Волге" Илья Репин, сейчас в селе имеется его дом-музей.

Сейчас статус самых красивых деревень и городков имеют 25 территорий в стране. В список попадают населенные пункты, обладающие культурным и историческим наследием. Ожидается, что статус самых красивых сел поможет развить туризм в Ширяево и Смолькино.

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