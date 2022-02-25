«Начал хрипеть и кашлять»: в Самаре врачи достали орех из бронхов 11-месячного малыша

Самарские медики сумели вовремя помочь маленькому Роме. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре детские отоларингологи областной детской клинической больницы им.Н. Н. Ивановой спасли жизнь 11-месячному малышу. В бронхи мальчика попал орех, и только своевременная помощь медиков позволила младенцу остаться в живых.

«Сестра рассыпала конфеты»

ЧП с маленьким Ромой случилось неожиданно для его родных и близких. Как рассказала мама мальчика Мария, ребенок чуть не поплатился за собственную любознательность.

- Вечером наша семья села ужинать, а дети в это время играли на полу, - вспоминает Мария. – Старшая дочка раскидала по полу конфеты, которые остались от новогодних подарков. Сын взял одну из них, съел – и внезапно начал давиться.

Родители решили, что малыш просто поперхнулся, дали ему водички. Маленький Рома прокашлялся и, казалось, все закончилось хорошо. Однако наутро ситуация осложнилась.

- Ребенок начал хрипеть и кашлять, и мы поняли – что-то не так. Я подхватила сына и повезла его в больницу, - рассказывает Мария. – Нас отправили в отоларингологическое отделение, откуда врачи сразу забрали Рому в операционную.

Понадобился общий наркоз

Оказалось, что в бронхах малыша застрял кусочек арахиса из конфеты. Чтобы извлечь его, понадобилось провести под общим наркозом операцию – бронхоскопию. Медики провели ее с помощью специального прибора – эндоскопа.

- Этот аппарат оснащен проводником с источником света, видеокамерой и разнообразными захватами, - объяснил заведующий оториноларингологического отделения Евгений Слюсарев. – Такое оборудование позволяет не только рассмотреть слизистую оболочку бронхов, но и удалить инородное тело. Мы провели бронхоскопию и извлекли арахис.

Операция прошла успешно для маленького Ромы – к счастью, обошлось без осложнений. Малыш провел несколько дней в стационаре под наблюдением врачей, а потом медики отпустили его домой.

Глотают скрепки и батарейки

Врачи предупреждают: инородные тела в бронхах – одно из самых опасных состояний в детском возрасте, осложнения могут привести даже к летальному исходу. Каждый год в отоларингологическое отделение больницы им.Н. Н. Ивановой поступает почти сотня от 6 месяцев до 17 лет с различными инородными предметами в дыхательных путях и пищеводе.

- Дети познают мир через рот, и часто все что находится в сфере их досягаемости, проглатывается, - говорит Евгений Слюсарев. – В дыхательных путях чаще всего оказываются фрагменты пищи, всевозможные орехи, семечки, горох. Иногда встречаются неорганические предметы— скрепки, булавки, круглые батарейки. Батарейки особенно опасны – они вызывают химический ожог пищевода. Поэтому мы призываем родителей не терять бдительности, не упускать детей из виду и убрать все опасные предметы, в том числе мелкие, подальше от ребенка.

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