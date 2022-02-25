Свежие новости о «Крыльях Советов» на 25 февраля 2022: отмена матча с «Ростовом» и итоги трансферной кампании

Ближайший матч «Крылья» проведут против «Арсенала» 6 марта. Фото: с сайта ФК "Арсенал".

«Крылья Советов» возобновят сезон на неделю позже, чем должно было быть изначально. И этому есть серьезная причина. Рассказывает о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 25 февраля 2022.

Перенос игры с «Ростовом»

Небо над югом России пока закрыто. В Ростов-на-Дону не летают самолеты, а это значит, что и «Крылья» не смогли бы добраться по воздуху до этого города. Из-за этого РПЛ и РФС решили перенести игру 19 тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Крыльями». Команды точно не сыграют 27 февраля, как планировалось раньше.

Новую дату матча объявят позже.

Таким образом, ближайшую встречу «Крылья Советов» проведут 6 марта на «Солидарность Самара Арене» против тульского «Арсенала».

«Крылья» завершили сбор

Тем временем самарская команда закончила сбор в Турции. За три сбора «Крылья» провели восемь товарищеских матчей, в пяти из которых победили. Еще две игры закончились вничью, а один матч «КС» проиграли – игра с «Рубином» закончилась разгромом 0:5.

Теперь команда отправится в Самару, где будет готовиться к встрече с «Арсеналом».

За зиму «Крылья» потеряли восемь футболистов: Мехди Зеффана, Ивана Сергеева, Данила Пруцева, Никиту Чернова, Сильвие Бегича, Дмитрия Кабутова, Максима Карпова и Абата Аймбетова.

Из новичков на этот сезон заявили семерых – Фернандо Костанца, Яна Гудкова, Артема Соколова, Ивана Игнатьева, Матео Барача, Илью Гапонова и Александра Коваленко. Остальные девять новичков отправились в аренду в клубы ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Все это молодые футболисты.

Возможный обмен вратарями

Трансферное окно закрылось, а слухи о переходах не утихают. Например, ходили разговоры о том, что «Крылья» заинтересованы в защитнике «Спартака» Илье Кутепове, но и в «Спартаке», и в «Крыльях» эту информацию опровергли.

Летом из стана красно-белых в «Крылья» может проследовать вратарь Александр Максименко. Но только в том случае, если в «Спартак» переберется голкипер самарцев Иван Ломаев. Такой вариант не исключен.