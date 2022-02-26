Новости Самары за неделю на 26 февраля 2022

Представляем самые важные и интересные новости за неделю

В Самарскую область начали пребывать вынужденные переселенцы из Донбасса, их размещают в санатории «Дубки», где для них приготовлены комнаты.

Самарские «Крылья Советов» не сыграют с «Ростовом» на выезде. Было принято решение перенести матч из-за того, что приостановлена работа аэропорта Платов.

В Ширяево обсуждаются благоустройство села, которое пока вызывает вопросы у жителей. Мы разбирались, чем именно недовольны жители.

Об этих и других самых интересных и важных событиях – в нашей подборке новостей за прошедшую неделю.

В Самарскую область пребывают вынужденные переселенцы из Донбасса

В Самару прибыли вынужденные переселенцы из Донбасса. Ранее в регионе сообщали, что готовы принять до тысячи человек. Людей размещают в санатории «Дубки». Здесь для них подготовлены комнаты, тут же собирают гуманитарную помощь. Сколько вынужденным переселенцам предстоит пробыть в Самаре, на настоящее время неизвестно.

Матч «Крыльев Советов» с «Ростовом» перенесен

В эти выходные самарские «Крылья Советов» должны были возобновить сезон российской премьер-лиги, встретившись с «Ростовом» на выезде. Но из-за приостановки работы аэропорта Платов в Ростове-на-Дону самарская команда не могла быстро прибыть в город. Длительные поездки на автобусе или на поезде в премьер-лиге не практикуются. В результате было принято решение перенести матч, которые, вероятно, пройдет в конце марта.

В Ширяево начали благоустройство, которое вызывает вопросы у жителей

В Самарской области обсуждаются нововведения в Ширяево. Популярное у туристов и жителей региона место начали обновлять, но планы по приведению села в порядок вызывают вопросы и не особо нравятся местным жителям. Мы разбирались, что сейчас происходит в селе.

Начался суд по делу об убийстве школьницы в поселке Петра Дубрава

В Самаре состоялось первое слушание по делу об убийстве школьницы в поселке Петра Дубрава. На скамье подсудимых оказался экс-полицейский Антон Безчетвертев. Ранее он заявил, что сбил девушку на автомобиле, а когда она стала кричать, несколько раз ударил ее ножом. На первом заседании в Самаре адвокат Безчетвертева подал ходатайство о переносе заседания, заявив, что он не видел своего подзащитного, пока тот находился за пределами Самарской области, и не мог обсудить с ним некоторые вопросы по делу. Гособвинение и родственники погибшей согласились отложить слушание.

Что еще

Самарцы продолжают жаловаться на работу городского транспорта, на этот раз на график движения 20-го маршрута трамвая. В городском дептрансе отметили, что часть вагонов на ремонте, кроме того, многие водители и кондукторы находятся на больничном.

Тольяттиазот временно прекратил транзит аммиака по трубопроводу в Одессу, при этом, производство продолжается. На предприятии отметили, что выполнят все обязательства перед потребителями, которым доставляют продукцию по железной дороге.

Депутаты предложили сделать в Самаре официальный блошиный рынок. Авторы такой инициативы считают, что это позволит решить проблему с несанкционированной торговлей на тротуарах.

Составлен портрет среднестатистического мужчины из Самарской области. Это было сделано к 23 февраля. Среднестатистический самарец женат, имеет одного ребенка, у него среднее образование, а работает он специалистом среднего уровня квалификации.