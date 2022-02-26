«Боимся за детей»: в Самаре жители вышли собирать подписи против живодера

Полиция попросила зоозащитников разойтись. Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре 26 февраля 2022 года жители микрорайона на ул.Димитрова собрались около одного из домов, чтобы поставить подписи под обращением о привлечении к ответственности живодера. Местом сбора стала площадка около подъезда молодого человека, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Однако организовать сбор подписей у активистов не получилось – юристы, которые должны были привезти подписные листы, на встречу не приехали. Зато на месте стихийного собрания дежурили наряды полиции, которые объявили мероприятие несогласованным и попросили жителей разойтись.

«Боимся, что избежит наказания»

Скандал вокруг живодера в Самаре разразился в феврале 2022 года, когда на столбе около школы №79 был найден труп выпотрошенной кошки. Местные жители быстро вспомнили о других схожих случаях, когда в окрестных дворах находили покалеченных животных и вычислили предполагаемого живодера. По мнению местных жителей, это некий 22-летний Никита Б. Известно, что молодой человек состоит на учете у психиатра. Жители сразу организовали стихийный митинг, на котором собирали подписи под обращением с требованием направить парня на принудительное лечение в психоневрологическом диспансере. Также неравнодушные самарцы написали обращение в полицию, и сейчас полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животным.

Местных жителей беспокоит перспектива жить рядом с живодером. Фото: Ольга НОВИКОВА

Несмотря на это, местные жители до сих пор тревожатся, что живодер избежит наказания и продолжит орудовать у них во дворах. Поэтому 26 февраля они снова собрались около подъезда дома, в котором живет молодой человек. По заявлению организаторов, они планировали продолжить сбор подписей против живодера, а также собрать средства на стерилизацию и вакцинацию вызволенных из его квартиры кошек.

На собрании зоозащитники собирали средства на стерилизацию и вакцинацию кошек из квартиры живодера Фото: Ольга НОВИКОВА

- В квартире была 21 кошка, мы договорились с матерью живодера, чтобы она нам их отдала. Сейчас 15 животных уже забрали, осталось еще шесть, и нужны деньги на то, чтобы их стерилизовать, сделать анализы, привить. Сейчас, по нашей информации, живодер находится в психиатрической больнице, его туда отправила мать, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница Елена. - Мы хотим узнать, завели ли уголовное дело. Хотим, чтобы его отправляли на принудительное лечение раз в полгода.

«Ваше мероприятие не согласовано, просим разойтись»

Люди признаются: они всерьез опасаются за безопасность своих детей.

- Меня беспокоит жить рядом с человеком, который уже убил животное и никто не гарантирует, что он не поднимет руку на ребенка, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница Ольга. - Убийство животных - это преступление, и мы хотим, чтобы он за него ответил, чтобы его посадили в тюрьму, ведь из психиатрической клиники он через неделю выйдет и может снова взяться за старое.

Сотрудники полиции объявили мероприятие несогласованным и попросили жителей разойтись. Фото: Ольга НОВИКОВА

На прошлом собрании жители уже начали подписывать четыре петиции. Однако продолжить сбор подписей 26 февраля у них не получилось. Юристы, которые должны были привезти соответствующие подписные листы, на встречу не приехали. Зато на место прибыли сотрудники полиции. Некоторое время они наблюдали за тем, как люди собираются и общаются, а затем достали громкоговоритель.

- Ваше мероприятие не согласовано, просим разойтись, - несколько раз подряд объявили полицейские.

В течение 15 минут правоохранители убеждали людей разойтись, заявляя, что в противном случае будут вынуждены составить на них протоколы за участие в несанкционированных акциях. Однако до этого не дошло. Через полчаса после начала встречи активисты разошлись по домам.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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