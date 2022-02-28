В Самаре исполнят Ленинградскую симфонию спустя 80 лет. Как это будет?

В Самаре исполнят Ленинградскую симфонию спустя 80 лет.

В понедельник, 28 февраля 2022 года, в Самаре пройдет онлайн-конференция, посвященная 80-летию первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве.В мероприятии примут участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш и генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин.

Спикеры конференции вспомнят, как создавалась Седьмая симфония Шостаковича и что она значит для нашего города в годы войны. На мероприятии обсудят важность этой симфонии для музыкантов, актуальность произведения и как симфония стала музыкальным произведением для всего мира после исполнения в Нью-Йорке и Берлине в 1946 году.

Также, на онлайн-конференции произойдёт анонс мероприятий, которые запланированы в честь 80-летия исполнения Ленинградской симфонии Шостаковича – выставки, мэппинги, концертные программы.