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Общество1 марта 2022 22:00

Не подделка ли? Жители Самары обеспокоены появлением на прилавках минеральной воды «Волжанка» с новой этикеткой

Не подделка ли? Почему у «Волжанки» новый дизайн и осталось ли качество прежним? Такими вопросами задаются жители Самары, увидев известную минералку в новой упаковке
Источник:kp.ru
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Вода «Волжанка» — кладезь минералов от самой природы.

Вода «Волжанка» — кладезь минералов от самой природы.

В гости к «Волжанке»

Редакция «КП-Самара» решила разобраться в этом, отправившись на родину «Волжанки» - в село Ундоры Ульяновской области. Подтверждение высокого качества минеральной воды необходимо начать с небольшого экскурса в историю.

Официально документированная история изучения свойств Ундоровской минеральной воды началась более 200 лет назад. В первой половине 19-го века адъютант фельдмаршала Александра Суворова — генерал-майор Петр Ивашев обратил внимание на целебное действие местных родниковых вод. Тогда, в 1820–х годах в Ундорах, возле у источника №1 была обустроена лечебница или, так называемый, «домашний курорт». Здесь даже проводились первоначальные клинические наблюдения-заключения. К слову, умиротворяющий пейзаж берега Волги из окрестностей села Ундоры впоследствии попал на этикетку «Волжанки».

Ундоровскую воду получают из самоизливающегося источника.

Ундоровскую воду получают из самоизливающегося источника.

В середине 20-го века Ундоровская минеральная вода из источника №1 «Главный» была досконально изучена учёными-бальнеологами Центрального научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии города Москвы. Воду признали лечебной и редчайшей по всем параметрам.

С этого времени начинается история Ундоровского завода минеральной воды. В 1967-м году рядом с источником был открыто небольшое производство. Именно поэтому цифры «1967» крупно отмечены на новой этикетке «Волжанки», демонстрируя более чем полувековую историю розлива минеральной воды. К слову, за прошедшие годы целебные свойства воды не уменьшились! Дело в том, что минеральная лечебно-столовая вода «Волжанка» берёт своё начало из так называемых «самоизливающихся» источников – это означает, что подземные водоносные горизонты не истощаются, и на линию розлива попадает лишь столько воды, сколько самостоятельно вытекает из недр земли. Содержание минеральных и органических веществ на протяжении десятков лет остаётся стабильным, и состав минералки впоследствии многократно подтверждался исследованиями различных научных институтов.

Одно из преимуществ «Волжанки» — слабая минерализация.

Одно из преимуществ «Волжанки» — слабая минерализация.

Традиционный вкус под новой этикеткой

Откуда берутся лечебные свойства минеральной воды «Волжанка»? Всё дело в геологическом строении данной местности. Во времена Юрского периода здесь было море, на дне которого обитали аммониты (древние моллюски). Спустя миллионы лет юрское море обмелело полностью, и ундоровские края стали сушей. Но под землей в большом количестве остались органические и минеральные соединения. Именно здесь, в недрах, формируется минеральная вода «Волжанка». Поэтому и стилистическое изображение раковины аммонита на этикетке неспроста – оно символизирует происхождение целебной силы природной воды.

Особо ценной «Волжанку» делает отсутствие водоподготовки.

Особо ценной «Волжанку» делает отсутствие водоподготовки.

Особо ценной минеральную воду «Волжанка» делает отсутствие водоподготовки. Завод не использует никаких специальных окислителей и добавок - воду очищает сама природа.

Возвращаясь к первоначальному вопросу о новой этикетке, необходимо отметить, что Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» за свою историю несколько раз менял внешний вид своей продукции, включая как форму бутылок, так и дизайн этикеток. Это естественный процесс. Но данные изменения никогда и никоим образом не были связаны с технологическими процессами по бутилированию воды. Новая этикетка – это лишь обновление внешнего вида, чтобы «Волжанка» стала заметнее на современных магазинных полках, но при этом сохранила черты фирменного стиля и оставалась узнаваемой с первого взгляда.

Теперь можно купить и негазированную минеральную воду «Волжанка».

Теперь можно купить и негазированную минеральную воду «Волжанка».

Посетив Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка», редакция «КП-Самара» конечно же поинтересовалась новинками. На предприятии отметили, что совсем недавно был разработан новый продукт – негазированная минеральная столовая вода «Волжанка». Внешне этикетка повторяет дизайн традиционной газированной минералки, но изменена цветовая гамма – вместо синего цвета используется зелёный. Так что если жители Самары увидят на прилавках непривычную «Волжанку» с зелёной этикеткой, то пугаться не стоит – это всё та же качественная продукция из села Ундоры.

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