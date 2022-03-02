Не подделка ли? Жители Самары обеспокоены появлением на прилавках минеральной воды «Волжанка» с новой этикеткой

Вода «Волжанка» — кладезь минералов от самой природы.

В гости к «Волжанке»

Редакция «КП-Самара» решила разобраться в этом, отправившись на родину «Волжанки» - в село Ундоры Ульяновской области. Подтверждение высокого качества минеральной воды необходимо начать с небольшого экскурса в историю.

Официально документированная история изучения свойств Ундоровской минеральной воды началась более 200 лет назад. В первой половине 19-го века адъютант фельдмаршала Александра Суворова — генерал-майор Петр Ивашев обратил внимание на целебное действие местных родниковых вод. Тогда, в 1820–х годах в Ундорах, возле у источника №1 была обустроена лечебница или, так называемый, «домашний курорт». Здесь даже проводились первоначальные клинические наблюдения-заключения. К слову, умиротворяющий пейзаж берега Волги из окрестностей села Ундоры впоследствии попал на этикетку «Волжанки».

Ундоровскую воду получают из самоизливающегося источника.

В середине 20-го века Ундоровская минеральная вода из источника №1 «Главный» была досконально изучена учёными-бальнеологами Центрального научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии города Москвы. Воду признали лечебной и редчайшей по всем параметрам.

С этого времени начинается история Ундоровского завода минеральной воды. В 1967-м году рядом с источником был открыто небольшое производство. Именно поэтому цифры «1967» крупно отмечены на новой этикетке «Волжанки», демонстрируя более чем полувековую историю розлива минеральной воды. К слову, за прошедшие годы целебные свойства воды не уменьшились! Дело в том, что минеральная лечебно-столовая вода «Волжанка» берёт своё начало из так называемых «самоизливающихся» источников – это означает, что подземные водоносные горизонты не истощаются, и на линию розлива попадает лишь столько воды, сколько самостоятельно вытекает из недр земли. Содержание минеральных и органических веществ на протяжении десятков лет остаётся стабильным, и состав минералки впоследствии многократно подтверждался исследованиями различных научных институтов.

Одно из преимуществ «Волжанки» — слабая минерализация.

Традиционный вкус под новой этикеткой

Откуда берутся лечебные свойства минеральной воды «Волжанка»? Всё дело в геологическом строении данной местности. Во времена Юрского периода здесь было море, на дне которого обитали аммониты (древние моллюски). Спустя миллионы лет юрское море обмелело полностью, и ундоровские края стали сушей. Но под землей в большом количестве остались органические и минеральные соединения. Именно здесь, в недрах, формируется минеральная вода «Волжанка». Поэтому и стилистическое изображение раковины аммонита на этикетке неспроста – оно символизирует происхождение целебной силы природной воды.

Особо ценной «Волжанку» делает отсутствие водоподготовки.

Особо ценной минеральную воду «Волжанка» делает отсутствие водоподготовки. Завод не использует никаких специальных окислителей и добавок - воду очищает сама природа.

Возвращаясь к первоначальному вопросу о новой этикетке, необходимо отметить, что Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» за свою историю несколько раз менял внешний вид своей продукции, включая как форму бутылок, так и дизайн этикеток. Это естественный процесс. Но данные изменения никогда и никоим образом не были связаны с технологическими процессами по бутилированию воды. Новая этикетка – это лишь обновление внешнего вида, чтобы «Волжанка» стала заметнее на современных магазинных полках, но при этом сохранила черты фирменного стиля и оставалась узнаваемой с первого взгляда.

Теперь можно купить и негазированную минеральную воду «Волжанка».

Посетив Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка», редакция «КП-Самара» конечно же поинтересовалась новинками. На предприятии отметили, что совсем недавно был разработан новый продукт – негазированная минеральная столовая вода «Волжанка». Внешне этикетка повторяет дизайн традиционной газированной минералки, но изменена цветовая гамма – вместо синего цвета используется зелёный. Так что если жители Самары увидят на прилавках непривычную «Волжанку» с зелёной этикеткой, то пугаться не стоит – это всё та же качественная продукция из села Ундоры.