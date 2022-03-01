«У Васьки отзывов на Букинге больше, чем у отеля»: в самарской гостинице постояльцев встречает кот

Постояльцев гостиницы в Самаре встречает не только администратор, но и котик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В гостинице Самары постояльцев встречают не только приветливые девушки-администраторы. Первым с приезжими бежит знакомиться усатый-полосатый портье – кот Васька. 1 марта, в день кошек, рассказываем удивительную историю самой лояльной к кошкам гостиницы Самары.

Васька ответственно относится к своей роли портье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Пришлось вскрывать полы»

Первой в небольшой гостинице «Логово» в Кировском районе Самары появилась полосатая кошка Василиса.

- На Алма-Атинской, где расположена наша гостиница, много дач, и каждую осенью там остается немало брошенных животных, - рассказала журналисту «КП-Самара» администратор отеля Анастасия Савина. – Василиса пришла к нам восемь лет назад сама – забилась под пол кафе и отказывалась оттуда вылезать. Пришлось вскрывать полы, чтобы вытащить ее оттуда. Потом она долго дичилась нас, жила на чердаке, но в конце концов поняла, что никто ее здесь не обидит и освоилась.

Василиса первой появилась в гостинице и уже восемь лет исправно несет здесь службу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Василиса осталась жить в гостинице. Анастасия признается – поначалу администраторы опасались реакции директора отеля и пытались прятать от него кошку, однако опасения оказались напрасны: к новой «сотруднице» руководство отнеслось благосклонно. Как и ко всем последующим кошкам, которые с тех пор стали регулярно появляться в отеле.

Зимой котики не спешат на улицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Такое впечатление, что окрестные кошки почувствовали, что им тут рады, - говорит Анастасия. – Я уже сбилась со счету, сколько их прошло через нашу гостиницу за эти восемь лет. Кто-то приходит к нам сам, кого-то подкидывают дачники. Всех лечим, стерилизуем и пристраиваем в новую семью, благо что лояльность руководства позволяет обойтись без платных передержек.

В котиками любой гостиничный номер сразу становится уютнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В графе плюсы пишут: котики»

Полосатый Васька тоже заявился в гостиницу сам, в 2016 году – тощий, ободранный, с огромной шишкой на носу. Пришел – да так и остался. Отогрелся, отъелся – и вот уже шестой год исправно встречает гостей, мурчит, следит за порядком и создает уют.

Васька каждый день проверяет вверенную ему территорию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас останавливаются в основном командировочные, много постоянных клиентов. Ваську все знают, первым делом спрашивают про него, оставляют ночевать с собой в номере. Бывает даже, что приезжают, спрашивают – мол, а где Васька, а его уже кто-то другой себе в номер забрал. Так даже расстраиваются, - рассказывает Анастасия. – У Ваське на «Букинге» отзывов больше, чем у отеля! Многие так и пишут в графе «плюсы гостиницы»: котики.

Иногда постояльцы даже спорят, кому достанется общество кота. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администраторы уверяют: полосатый портье прекрасно знает нумерацию номеров и может даже сам провожать гостей.

- В кафе Васька запросто может сесть за барную стойку, чтобы составить клиенту компанию, и даже позволит взять себя на руки, - говорит Анастасия. – Заходит и в кабинет директора – может развалиться на важных бумагах и потребовать внимания.

Усатые-полосатые прекрасно ориентируются в нумерации номеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сам привел бездомного кота»

За пять лет Васька не раз удивлял своих хозяев.

- Он очень гостеприимен не только по отношению к людям, но и к своим собратьям. Всегда принимает всех наших новеньких котиков, которые находятся у нас на передержке – и взрослых, и котят, вылизывает их, оберегает, никогда не обижает, - рассказывает Анастасия. – А однажды сам привел к нам нового бездомыша – просто открыл ему входную дверь, Васька умеет это делать. Сменщица услышала требовательное мяуканье, вышла посмотреть – а там Васька сидит с новым котом! Пришлось принимать и пристраивать.

Васька всегда готов составить компанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Откровением для администраторов стало и наличие мышей.

- Мы и не подозревали, что у нас могут водиться мыши, пока у нас не появились кошки и не начали их ловить, демонстративно принося добычу похвастаться, - говорит Анастасия. – Зато теперь мы точно знаем, что антимышиная безопасность у нас на высоте!

Котики помогают администраторам провожать гостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в гостинице обитает трое усатых-полосатых – старожилы Василиса и Васька и новенькая – Ася, которой администраторы ищут семью.

- Ася появилась у нас год назад – соседний автосервис съехал, а ее бросили. Кошка жила в земляной норе и почти совсем одичала. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы выманить ее оттуда – начиналась зима, боялись, что замерзнет. Но сейчас Ася уже привыкла к людям и готова ехать в новый дом, - говорит Анастасия. - А вот Василису и Ваську мы уже никуда не отдадим!

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