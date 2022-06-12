В Самарской области ревнивый муж три дня держал любовника жены на цепи в подвале

Таксист с приятелем похитил любовника жены и посадил его на цепь в подвале. Фото: соцсети

Настоящая криминальная драма разыгралась в Тольятти. Здесь ревнивый муж вместе с приятелем похитили и заперли в подвале любовника жены. Похищенного держали на цепи в подвале и избивали, вымогая деньги. К счастью, мужчине удалось выбраться и обратиться за помощью в полицию. Правоохранители задержали преступников и возбудили против них уголовное дело.

Силой вытащили из такси

Все произошло весной 2022 года. 39-летний прораб «Лахта-Центра» из Санкт-Петербурга, гражданин Узбекистана Зафарбек познакомился в Питере с 41-летней замужней женщиной. После короткого, но бурного романа любовники решили сбежать вместе. Свить любовное гнездышко они планировали в Тольятти.

До города на Волге Зафарбек и его дама сердца добрались без проблем. Однако очень скоро выяснилось, что радовались они рано. 52-летний супруг женщины, Рахим, выследил любовников. Зафарбека пригласили на встречу - поговорить по-мужски. Тот поехал, не подозревая чем все это может закончиться.

Похищенного привезли в частный дом в центре Тольятти. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Вечером 28 мая Зафарбек приехал на такси к месту встречи - на пересечение Обводной дороги Тольятти и Хрящевского шоссе. Вскоре на место прибыли Рахим и его приятель Мамуржон. Незадачливого любовника силой вытащили из такси, связали ему руки скотчем и затолкали в другую машину, на которой и увезли в неизвестном направлении.

Избивали четыре дня

Зафарбека привезли в частный дом в Центральном районе Тольятти. Там его связали веревками и посадили на цепь в подвале. Три дня похитители издевались над своим пленником и избивали деревянной палкой. Постепенно злость из-за ревности сменилась меркантильными требованиями и жаждой наживы. С мужчины начали требовать денег. В результате Зафарбек написал на имя похитителей расписки на общую сумму 252 тысячи рублей.

Здесь мужчину держали четыре дня. Фото: ГУ МВД по Самарской области

После этого похитители отпустили Зафарбека, оставив в залог личные вещи. Едва придя в себя, пострадавший бросился в полицию. Он сумел описать нападавших и место заточения. 2 июня силовики отправились задерживать преступников. В операции участвовали сотрудники тольяттинского уголовного розыска, регионального Следственного комитета и бойцы ОМОНа Росгвардии.

- В результате удалось задержать двоих участников группы, подозреваемых в похищении человека, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - С места происшествия изъяты металлическая цепь, скотч, деревянная палка, веревки, расписки потерпевшего на общую сумму 252 тысячи рублей.

Как выяснилось, оба похитителя работали таксистами и ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.Они уверяли, что Зафарбек должен им денег, и таким образом они решили их получить. Пострадавший уже опознал обоих, их отправили в СИЗО. Там они будут ждать суда. В СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по статье ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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