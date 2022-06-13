Дверь захлопнулась: В Самаре спасатели помогли маме добраться до запертого в квартире ребенка

Спасатели воспользовались пожарной автолестницей. Фото - скриншот

В Самарской области спасатели помогли маме попасть к малышу, который оказался один в квартире.

В новом микрорайоне Южный город, который располагается в Волжском районе вблизи от областной столицы, в одной из новых многоэтажек мама ненадолго вышла в подъезд. В этот момент дверь случайно захлопнулось, а в квартире один остался ее двухлетний ребенок.

Быстро открыть дверь не получилось, надолго малыша одного оставлять было нельзя, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Оценив обстановку, специалисты поисково-спасательной службы Самарской области приняли решение вызвать пожарную автолестницу, чтобы не ломать входную дверь. Балконная дверь была открыта, и спасатели поднялись на седьмой этаж, где и нашли оставшегося одного ребенка, который, кстати, был в полном порядке.

Как удалось выяснить «КП-Самара», всех в итоге спасли, все счастливы!

Родителей же призывают быть внимательнее и не оставлять одних дома малолетних детей. Но и дома нужно не спускать глаз с маленького ребенка, особенно в теплое время года, когда в жару открывают окна. Необходимо исключить доступ маленьких детей к открытым окнам и помнить, что москитная сетка не является достаточно надежной, чтобы удержать в случае чего ребенка.

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