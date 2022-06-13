В Самарской области ребенку разорвало палец на детской площадке

Детская площадка, где, предположительно, получил травму ребенок. Фото - скриншот с видео

В Самарской области выясняют обстоятельства несчастного случая с малолетним ребенком. По имеющимся данным, мальчик в возрасте, предположительно, четырех лет, лишился пальца, катаясь на карусели. Информация о случившемся появилась в соцсетях.

Как написали в группе «Скорая Молодёжная Помощь (Самарская область)», 12 июня в больницу Сызрани привезли мальчика с травмами руки, а именно, с травмой большого пальца. В группе в соцсетях представляют информацию о следующем диагнозе: травматическая ампутация большого пальца кисти руки.

Причиной получения такой травмы называют отсутствие защитной крышки механизма детской карусели – в больницу ребенка доставили с детской площадки.

Ситуацию прокомментировали в администрации Сызрани. «По факту произошедшего случая на детской площадке по ул. Новостроящаяся 18 проводится проверка. Также будет проведена проверка по случившемся инциденту в отношении управляющей компании», - говорится в сообщении мэрии.

Также отмечается, что ситуацию контролирует лично глава города Анатолий Лукиенко. «Подобные случаи недопустимы, дети должны себя чувствовать в безопасности на улице и тем более в местах, предназначенных для игр», - приводит его цитату горадминистрация в своем сообщении.

Также проверку по факту случившегося начали в полиции. «По факту доставления мальчика с травмированием руки в медицинское учреждение проводится проверка», - сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время ребенок находится в больнице, врачи делают все возможное, чтобы сохранить фалангу пальца.

Ранее в Самаре врачи провели сложную операцию, спасая восьмилетнего мальчика, на которого рухнуло разбившееся дверное стекло.

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