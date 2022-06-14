Встаем и трясемся всем телом: как выпускникам и их родителям пережить ЕГЭ и не сойти с ума

Экзаменационная пора в самом разгаре. Фото: Олег УКЛАДОВ

Экзаменационная пора в самом разгаре, и накал страстей все нарастает. Выпускники и их родители запастись валерьянкой, нашатырем и корвалолом, но это помогает не всегда. Как родителям и детям пережить этот сложный период, и что можно сделать, чтобы помочь ребенку, на радио «Комсомольская правда» в Самаре рассказали психолог, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги Ангелина Сигал и педагог, автор и организатор выездных программ для школьников, мать четырех детей Дарья Марченко.

«Это мы, взрослые, демонизируем ЕГЭ»

Выпускные экзамены в школе и нервотрепка из-за поступления в вуз были, кажется, всегда. Однако волнений из-за ЕГЭ среди выпускников и их родителей в последние годы не в пример больше. Эксперты уверяют – этому есть понятное объяснение.

- Раньше от выпускных экзаменов меньше зависел рейтинг нас, взрослых, - отмечает Дарья Марченко. – Ведь демонизируем ЕГЭ именно мы, взрослые, это мы боимся, трясемся, что про нас потом скажут, что мы плохие учителя, плохие родители, не сумели подготовить ребенка. Это наш взрослый необоснованный страх. Дополнительны источником стресса служит и унизительная процедура досмотра перед экзаменом.

Ангелина Сигал отмечает: сильным источником стресса служит и то, что ЕГЭ заменяет собой вступительные экзамены в вуз.

- Раньше выпускные экзамены ученик сдавал отдельно, а вступительные в вуз - отдельно. И если не очень удачно сдавал предметы в школе, всегда оставался шанс проявить себя в вузе, и не в одном, - пояснила Ангелина Сигал. - А сейчас получается, что шанс только один, и от того, как ты сдал ЕГЭ, зависит дальнейшее поступление или непоступление. Это ключевой фактор, который усиливает стрессовую реакцию. И при этом ребенку забывают не очень-то объясняют, что при желании ЕГЭ вполне можно переслать, например, в следующем году.

Дарья Марченко (слева) и Ангелина Сигал в эфире радио "Комсомольская правда" рассказали, как справиться со стрессом во время ЕГЭ Фото: Ольга НОВИКОВА

«Вырастешь дворником»

Нередко родители выпускников волнуются из-за ЕГЭ даже больше, чем их дети. Мамы и папы накручивают себя и треплют нервы сыну или дочке. Психолог объяснила, что виною этому – целый букет родительских страхов.

- Во-первых, это страх за своего ребенка - а вдруг он не выживет, не справится без родителя, поэтому мне надо контролировать все, что с ним происходит, - пояснила Ангелина Сигал журналисту «КП-Самара». – Еще один страх связан уже со стыдом - вдруг ребенок вырастет и не получит достойную с точки зрения общества профессию, «станет дворником», а значит, родителю придется стыдиться за ребенка перед знакомыми, друзьями. Кроме того, через ребенка родители часто реализуют свои мечты – например, мама мечтала стать врачом, но у нее не получилось, и теперь она всячески настраивает ребенка поступать в медицинский. Это стремление прожить за взрослеющего ребенка его жизнь и его волнения связаны со страхом сепарации, страхом отпустить. Важно разделить вашу судьбу и судьбу ребенка, дать ему самому справиться со своими эмоциями.

Взрослеющий ребенок может сдать ЕГЭ и уехать учиться в другой город, или в любом случае отдалиться от родителя. Возникает страх - «что я буду делать, когда ребенок уедет?». Получается, что нужно искать новые смыслы. И тогда идет цепляние, контроль – «деточка, оставайся маленьким». Особенно сильно это может проявиться, если между супругами натянутые отношения, и вместе их держит только ребенок. И если он повзрослеет и уйдет, то непонятно, как дальше с этим человеком жить. То есть родителям в первую очередь нужно работать с собственными страхами.

«А я говорила»

Чтобы пережить страх ЕГЭ, специалисты советуют родителям выпускников воспринимать единый госэкзамен как какую-то неприятную историю, в которую попал ребенок.

- В любой неприятности, в которую угодил ребенок, у родителей два выхода: продолжать топить, восклицать «а я говорила», или сказать – случилось, значит случилось, давай думать, как выбраться, я тебе помогу, заплачу репетиторам, например, - говорит Дарья Марченко. - Но главное – помнить, что у нас происходит подмена понятий, что ЕГЭ – не сверхценность, что даже если ребенок его завалит и не поступит куда-то в одно место, жизнь все равно продолжится. Высшее образование сейчас не является бесспорным приоритетом. Это просто то, что навязывают взрослое. Не сдал – пошел работать.

Страх ошибиться и разочаровать родителей

У самих выпускников тоже хватает страхов перед ЕГЭ. Психолог рассказала, в чем кроется их причина.

- Дети чаще всего боятся ошибки, низкого балла – с первого класса вся школа учит их, что ошибаться нельзя, - отмечает Ангелина Сигал. – Имеет место и страх не поступить в тот вуз, который хочется, не получить ту профессию, которую выбрал – если, конечно, выбрал сам. А если на выборе будущей профессии настояли родители – то будет страх их разочаровать, страх быть отвергнутым, страх, что его будут стыдиться.

Помочь справиться с этим страхом выпускнику могут помочь родители.

- Проговорите с детьми (и сами себе), что даже низкий балл на ЕГЭ - это не конец жизни, у любого человека бывают неудачи, есть другие варианты, - отмечает Ангелина Сигал. - Сядьте посмотрите эти самые другие варианты, смежные специальности. Разрешите себе и ребенку ошибиться. В конце концов, сейчас люди и в 40, и в 50 лет получают новые профессии. Понятно, что у педагогов от результатов ЕГЭ у учеников зависит рейтинг, зарплата, поэтому ни будут давить, добиваясь высоких баллов. Но родителям важно встать на сторону детей.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Как преодолеть страх перед ЕГЭ

- Если перед экзаменом трясет, то нужно дать возможность телу отреагировать. Буквально – встаем и трясемся всем телом. И тогда напряжение уйдет.

- Признаться себе – да, мне страшно, но не «я есть страх», а «у меня есть страх». Бояться экзамена - это нормально. Но когда мы делаем себя больше, чем наш страх, то мы не растворяемся в нем. Понаблюдайте за телесными ощущениями: где и как проявляется страх, это поможет отделить себя от пугающих эмоций.

- Сделайте дыхательную гимнастику. Если волнение не очень сильное, то используйте дыхание на 4 счета – вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета и снова задержка дыхания на 4. Если же эмоции зашкаливают и поднимается сильная паника, то стоит применить другой вариант дыхательных упражнений – вдох на 4 счета, 8 секунд задержка дыхания, 8 секунд выдох, 4 секунды задержка. Проделать несколько раз.

- Используйте технику «заземления». Можно поиграть в игру «вижу, слышу, чувствую». Назовите вслух пять предметов, которые вы видите, четыре звука, которые слышите, три предмета потрогайте, понюхайте два запаха и почувствуйте один реальный вкус. Это упражнение помогает вернуться в реальность. А поскольку страхи связаны с нашими мыслями, то они при этом отступают на второй план.