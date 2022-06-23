«Мне казалось, я еще молодой»: поэт из Самары посвятил стихотворение умершему Юрию Шатунову

Солиста "Ласкового мая" не стало на 49-м году жизни / Фото: vk.com/shatunov.yuriy

Поэт из Самары Александр Гутин написал стихотворение в память о солисте «Ласкового мая» Юрии Шатунове. «Вечного мальчика» не стало ночью 23 июня 2022 года. Медики диагностировали у 48-летнего певца обширный инфаркт.

Новость о смерти любимого артиста повергла в шок его поклонников. Многие до сих пор не могут поверить, что Юрия Шатунова – символа целого поколения – больше нет. Как будто резко закончилось детство. Самарский поэт Александр Гутин посвятил умершему певцу стихотворение, где можно встретить фразы из хитов «Ласкового мая»:

Я был глупее, был моложе, был беспечен,

Умел спать крепко, быстро и без снов…

Закат закончил первый майский вечер

И вечный мальчик Юра Шатунов.

Мелькнет перрон, вокзал восьмидесятых,

Стекло вагона. Чая передоз…

Уходят в вечность бывшие ребята.

А на окне букет из белых роз.

Чего хотели? Джинсы? Черный бумер?

Чего достигли? Точки с запятой.

Звучит нелепо как-то: Юра умер!

А мне казалось, что я молодой…

Вот что пишут про смерть солиста группы «Ласковый май» самарцы в соцсетях:

– Даже прожженные металлюги его слушали. Спасибо за детство, Юра.

– Вместе с Юрой ушла наша юность… Не верится…

– Просто невероятно жаль, такой молодой ушел... Совсем не звездился. Как был простым детдомовским парнишкой, таким и остался после славы на всю страну.

Напомним, в 2010 году Юрий Шатунов устроил большой тур по Самарской области. Он выступил также в Чапаевске, Тольятти, Новокуйбышевске. Многие принимали его за двойника. А ДК в Чапаевске благодаря Шатунову сменил проводку - старая просто не выдержала аппаратуру артиста.

В последний раз певец приезжал в Самару с концертом 17-18 февраля 2022 года. Он выступил в «Звезде» и собрал полный зал зрителей, которые с удовольствием отплясывали под проверенные временем хиты.