«Мне казалось, я еще молодой»: поэт из Самары посвятил стихотворение умершему Юрию Шатунову

Солиста "Ласкового мая" не стало на 49-м году жизни / Фото: vk.com/shatunov.yuriy
Поэт из Самары Александр Гутин написал стихотворение в память о солисте «Ласкового мая» Юрии Шатунове. «Вечного мальчика» не стало ночью 23 июня 2022 года. Медики диагностировали у 48-летнего певца обширный инфаркт.
Новость о смерти любимого артиста повергла в шок его поклонников. Многие до сих пор не могут поверить, что Юрия Шатунова – символа целого поколения – больше нет. Как будто резко закончилось детство. Самарский поэт Александр Гутин посвятил умершему певцу стихотворение, где можно встретить фразы из хитов «Ласкового мая»:
Я был глупее, был моложе, был беспечен,
Умел спать крепко, быстро и без снов…
Закат закончил первый майский вечер
И вечный мальчик Юра Шатунов.
Мелькнет перрон, вокзал восьмидесятых,
Стекло вагона. Чая передоз…
Уходят в вечность бывшие ребята.
А на окне букет из белых роз.
Чего хотели? Джинсы? Черный бумер?
Чего достигли? Точки с запятой.
Звучит нелепо как-то: Юра умер!
А мне казалось, что я молодой…
Вот что пишут про смерть солиста группы «Ласковый май» самарцы в соцсетях:
– Даже прожженные металлюги его слушали. Спасибо за детство, Юра.
– Вместе с Юрой ушла наша юность… Не верится…
– Просто невероятно жаль, такой молодой ушел... Совсем не звездился. Как был простым детдомовским парнишкой, таким и остался после славы на всю страну.
Напомним, в 2010 году Юрий Шатунов устроил большой тур по Самарской области. Он выступил также в Чапаевске, Тольятти, Новокуйбышевске. Многие принимали его за двойника. А ДК в Чапаевске благодаря Шатунову сменил проводку - старая просто не выдержала аппаратуру артиста.
В последний раз певец приезжал в Самару с концертом 17-18 февраля 2022 года. Он выступил в «Звезде» и собрал полный зал зрителей, которые с удовольствием отплясывали под проверенные временем хиты.