В Самаре скоро заработает преемник McDonald’s Фото: Архив "КП"

Вопрос о том, когда новые рестораны «Вкусно и точка» откроются в Самаре, всерьез волнует местных жителей. Российский аналог Макдоналдса уже встречает гостей в Москве. Местный "Мак" начнет работу в Самаре в конце июня, об этом «КП-Самара» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас действующие рестораны готовят к открытию и набирают персонал.

Напомним, в марте в McDonald’s объявили о приостановке работы в России. В дальнейшем стало известно, что рестораны продолжат работу, но под другим названием, с похожим меню.

Сейчас новая сеть уже начинает работу. В Москве в День России на Пушкинской площади открылся флагманский ресторан. Теперь планируется открытие в других городах. Рассказываем, когда преемник McDonald’s откроется в Самаре.

Когда откроют Вкусно и точка в Самаре в 2022 году

Как стало известно «КП-Самара», рестораны «Вкусно и точка» откроются в тех же помещениях, где был McDonald’s, ориентировочно в конце июня. Сейчас в городе набирают персонал. Причем, в основном берут работников зала, административный персонал же в основном укомплектован.

Как устроиться в российский Макдоналдс

Сейчас идет набор персонала в разных городах. Узнать, какие вакансии есть, можно на сайте компании. Набирают сотрудников зала, стажеров и работников бригады подготовки и открытия. Рассматривают всех кандидатов, должности предлагают в зависимости от опыта соискателей.

Ранее звучали заверения, что не только сохранятся все точки, которые работали раньше, но и запланировано также расширение сети.

Где располагаются рестораны

В Самаре бывший McDonald’s, а ныне сеть «Вкусно и точка» есть практически во всех крупных и популярных торговых центрах города. Отдельные рестораны есть на Полевой, на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, на Стара-Загоре, на Московском шоссе около улицы Революционной и в Южной городе.

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