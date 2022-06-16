«Дети тонут на глазах пьяных матерей»: откровения спасателя, который каждый день видит смерть на воде

Каждое лето на пляжах случаются десятки трагедий с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приходом жары, даже в мае, работы у водолазов невпроворот. И, к сожалению, утонувших людей порой бывает больше, чем тех, кому успевают помочь. Зачастую дети гибнут прямо на глазах родителей. В редакцию «КП-Самара» позвонил спасатель Евгений Р., который рассказал о том, что он видит каждый день: пьяные компании, мамы в телефонах, папаши, пытающиеся научить ребенка плавать методом «отпущу – дальше сам» и других ситуациях, заканчивающихся трагично.

Чаще тонут на «диких» пляжах

Статистика показывает, что когда человек начинает тонуть, не многие бросаются ему на помощь. Спасатели же дежурят на официальных пляжах, где разрешено купаться. Но многие предпочитают выезжать на озера и реки в отдаленные районы «дикарями». Именно там чаще всего происходят трагедии.

Чаще всего трагедии происходят на "диких" пляжах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Жителей деревень и поселков обычно не боятся отпускать своих детей одних на речку. На таких местных пляжах много народу, старшие дети следят за младшими, а сам водоем неглубокий. Казалось бы, что ничего страшного произойти не может, но, к сожалению, трагедии происходят везде, - говорит самарский спасатель Евгений Р.

Даже если ребенок умеет хорошо плавать и знает технику безопасности на воде, он не застрахован от несчастного случая. Пару лет назад на реке Кондурча утонул 16-летний мальчик. Местные подростки из поселка как пять пальцев знали этот пляж, ведь ходили сюда купаться с детства и проводили на реке чуть ли не весь день. Никто не мог предложить, что поздно вечером неизвестный частный строитель пригонит на пляж экскаватор, чтобы незаконно вывезти песок. Чтобы скрыть преступление, экскаватор копнул песок прямо из воды, в нескольких метрах от традиционного места купания.

На следующий день компания подростков пришла на пляж. 16-летний мальчик Дима (имя изменено – прим. ред.) был романтиком в душе и решил произвести впечатление на симпатичную девочку из компании, которая ему давно нравилась. Дима увидел в воде красивую кувшинку и решил преподнести подарок своей возлюбленной. Мальчик, не задумываясь побежал в воду, будучи уверенным, что там не глубоко. В какой-то момент он дошел до вырытого котлована и неожиданно для всех скрылся под водой с головой. Несколько минут подростки стояли в замешательстве, кто-то подумал, что Дима просто нырнул и сейчас выплывет возле кувшинок. Шло время, а мальчик не выплывал. Друзья бросились в воду, в надежде найти Диму, но поиски в мутной воде были обречены на провал. Девочки начали плакать, у возлюбленной Димы началась настоящая истерика. На пляж уже ехал водолазный отряд, которых вызвали очевидцы. Диму нашли на глубине двух метров, прямо в вырытом экскаватором котловане рядом с пляжем.

- Этот случай еще раз доказывает, что нельзя быть уверенным в безопасности даже знакомого места. Если же вы приехали на пляж в первый раз, то и вовсе следует быть предельно осторожным: не бежать в воду, не проверив дно и не нырять в незнакомом месте, тем более в грязной воде, - дает совет спасатель.

Нельзя оставлять детей без присмотра даже на минуту

К сожалению, не только невнимательность самого утонувшего является причиной трагедии. Зачастую дети тонут прямо на глазах у своих родителей. Это может произойти внезапно, когда мама отвлеклась на телефон, или же родители могут подумать, что ребенок играется, а на самом деле он тонет. Самые страшные случаи происходят, когда безответственность родителей становится причиной гибели детей. Спасатель практически каждый день наблюдает молодых родителей, которые приходят на пляж не для того, чтобы искупаться и отдохнуть семьей, а устроить алкогольную вечеринку. В это время дети полностью предоставлены себе. На официальных городских пляжах за такими компаниями дежурные спасатели следят особенно.

- На пляжах в Самаре сотни людей, многие их них выпивают. Конечно, уследить за каждым мы не можем, но все же стараемся предотвратить трагедии. К счастью, в большинстве случаев это удается сделать быстро. Страшнее, когда такие компании с детьми отдыхают на «диких» пляжах, где нас нет, - говорит спасатель.

Как-то раз на пляж пришла большая компания молодежи. Две пары привели с собой детей – девочку и мальчика примерно пяти лет. Ребятишки сразу же побежали к воде и начали строить замки из песка на берегу. Родители убедились, что дети не лезут в воду и спокойно начали распивать алкоголь в компании. Через некоторое время и пары литров пенного их внимание притупилось, что чуть не стало причиной ужасной трагедии.

Малыши заигрались в песке и испачкались. Девочка решила зайти в воду, чтобы отмыть грязь с платья. В этот момент мимо по Волге проплывала большая баржа, от которой к берегу устремились волны. Девочка все еще находилась в воде, когда волна буквально сбила ребенка с ног и поволокла по инерции за собой на глубину. К счастью, за всем этим уже наблюдали спасатели с вышки. Через мгновение профессиональные пловцы оказались в воде и вытащили напуганного ребенка на берег.

На городских оборудованных пляжах дежурят спасатели Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Малышка очень напугалась и истерично кричала, спасатели успокаивали ребенка и обтирали полотенцами. Услышав знакомый плачь, молодая мама наконец-то обратила внимание на свою дочку. Изрядно выпившая девушка сбивчивым шагом подошла к спасателям и нецензурно выражаясь, попыталась их в чем-то обвинить. Спасатели в ситуациях, когда дети остаются без присмотра, пока их родители выпивают, обязаны вызвать полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы в купальный сезон также дежурят на официальных пляжах и следят за порядком. С родителями чуть не утонувшего ребенка провели разъяснительную беседу и выписали штраф. После этого компания забрала детей и ушла с пляжа в неизвестном направлении.

- Если вы пришли на пляж, да и в любое другое общественное место, нужно не сводить глаз с ребенка. Особенно если дети маленькие и еще не понимают, что опасно, а что нет. Тем более ни в коем случае нельзя выпивать, когда на вашей ответственности ребенок. Алкоголь притупляет реакцию и путает сознание, поэтому в критической ситуации пьяный человек ничем не сможет помочь, а только все усугубит, - говорит самарский спасатель.

Алкоголь и пляж несовместимы

К сожалению, именно алкоголь является самой распространенной причиной утопления людей. А еще страшнее, когда пьяный человек является причиной гибели ребенка. Пару лет назад с разницей в неделю в Самарской области произошли два похожих несчастных случая. Отцы решили научить своих детей плавать. В оба раза нетрезвые мужчины не рассчитали свои силы во время обучения малышей и вместе с ними шли ко дну. В первый раз мужчина не удержался на ногах и упал прямо на маленького сына. Своим весом он придавил малыша ко дну и сам захлебнулся водой. Во втором случае мужчина с сыном школьником заплыли слишком далеко, и у нетрезвого мужчины свело судорогой ноги. В критический момент у человека включается инстинкт самосохранения, и он не понимает, что делает, стараясь спасти свою жизнь. Тогда отец, находясь еще и в состоянии опьянения, стал спасаться сам, хватаясь за плывущего рядом сына. Мальчик не смог удержать папу и они оба пошли ко дну.

- При спасении тонущего, нужно в первую очередь не утонуть самому. Утопающий может быть в невменяемом состоянии, поэтому нельзя позволять хвататься за вас и тянуть ко дну. Лучше, конечно, позвать на помощь профессиональных спасателей, либо людей, которые физически превосходят тонущего. Однако в некоторых ситуациях помощь нужна здесь и сейчас. В первую очередь, нужно запомнить, что подплывать к тонущему лучше всего сзади, чтобы он не мог за вас схватиться руками и топить. Транспортировать к берегу его нужно лицом вверх, держа за подмышки или даже волосы. На берегу уже по необходимости провести реанимационные мероприятия и обязательно вызвать скорую помощь, потому что в легких может остаться вода, - советует профессиональный спасатель.

Отвлекаясь даже на 5 минут, родители потом жалеют об этом всю жизнь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

И таких случаев на пляжах происходит, к сожалению, очень много. В особенно жаркие дни лета, в Самарской области тонут десятки человек, среди которых дети. Спасатели призывают всех отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде, тем более, если на отдых вы берете с собой детей. Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать ряд основных правил.

ПОМНИТЕ:

Начинать купаться рекомендуется в безветренную погоду при температуре воды 17-19ºС и температуре воздуха 20-25ºС.

В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.

Купаться можно только в разрешенных местах. Нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться камни, коряги или металлические прутья и другие опасности.

Дети должны купаться только в присутствии взрослых. Нельзя оставлять детей без присмотра даже на несколько минут.

Нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы – это опасно даже для умеющих хорошо плавать.

Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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