В Самарской области тонут дети. Что происходит, и как спасти своего ребенка

«Никому такого не пожелаешь»

Последние дни мая в Самарской области выдались жутковатыми. Люди открыли купальный сезон, и ничем хорошим это не закончилось — в местных водоемах утонули сразу четыре ребенка. Журналисты «КП-Самара» узнали, почему происходят трагедии и как их можно избежать.

Первый тревожный звонок прозвучал в четверг, 28 мая. В районе ТЦ «Мираж» в Сызрани утонул в карьере 14-летний мальчик. Он отдыхал вместе с друзьями и в какой-то момент потерял дно под ногами. Помочь ему никто не смог. Водолазы поисково-спасательной службы города выехали на место в 14:50. В 16:23 тело юноши обнаружили в 7 метрах от берега.

30 мая погибли в воде еще двое детей. Днем на Красноглинском пляже в Самаре, в протоке Серная Воложка утонул 16-летний подросток. Его труп нашли в 7 метрах от дамбы на глубине 4 метров представители поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка».

— Очень хороший и отзывчивый был паренек. Никому такого не пожелаешь. Говорят, что он нырнул неудачно и утонул. Там была семья с несколькими детьми, родители пытались их от воды убрать, но это дело 1-2 минут, за ним не уследили. Когда приехала скорая и МЧС, было уже поздно, — делятся с «Комсомолкой» очевидцы ЧП.

В Чкалоквке утонул 10-летний мальчик.

Не хватает внимания родителей

Вечером 30 числа дежурная смена областного ПСО экстренно выехала в поселок Чкалова. Там, в первом Падовском карьере, на платном пляже лишился жизни еще один ребенок. В 23-35 10-летнего мальчика извлекли с глубины 2 с половиной метров. Его тело было в 4 метрах от подтопленной дороги. Снова несчастный случай.

31 мая в 15:00 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о ЧП в селе Колывань. Там из реки Чапаевка сотрудники региональной ПСС достали мертвую девочку, которой было всего 12 лет. Причина такая же как и в предыдущих происшествиях — утонула.

Как уверяют специалисты, страшных последствий можно избежать. В областном ГУ МЧС России в связи с печальной статистикой сделали заявление и напомнили взрослым, как себя вести, чтобы ребенок не утонул.

Гибель 12-летней девочки шокировала ее родных ФОТО: ПСС Самарской области

— Эти случаи связаны с недостаточным вниманием со стороны родителей за детьми, с оставлением их без присмотра у воды, — считают в ведомстве. — Нужно постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролировать место его пребывания. Игры на воде несут угрозу жизни и здоровью детей.

Запомните эти правила!

В МЧС настоятельно советуют: не разрешайте подростку гулять у воды, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь. Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, обязательно должен уметь плавать, оказать первую помощь, соблюдать все требования безопасности. Спасатели напоминают, что люди обязаны не допускать:

— одиночного купания детей без присмотра;

— купания в неустановленных местах;

— катания на неприспособленных для этого средствах.

Для купания детей лучше выбрать неглубокий водоем с пологим и чистым дном. Проверить его должен именно взрослый человек. Самим детям необходимо усвоить следующие правила:

— купаться можно только в специально отведенных местах;

— нельзя допускать шалостей на воде;

— нельзя подавать ложных сигналов тревоги;

— нельзя плавать на надувных матрацах, камерах, досках;

— нельзя нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов;

— нельзя купаться в воде при температуре ниже +18 градусов,

— нельзя бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся;

— нельзя кататься на самодельных плотах;

— купаться можно только в присутствии старших.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам 101 и 01 либо по телефону доверия МЧС (846) 337-72-82. Добавим, что купальный сезон еще официально не открыт и лишний раз рисковать ради развлечений нежелательно. Тем более, если у вас есть дети.

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