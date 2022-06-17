Погода в Самаре на выходные до 19 июня 2022: ожидаются грозы и до 26 градусов тепла

В Самаре будет тепло, но могут пройти дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в предстоящие выходные ожидается до 26 градусов тепла, но могут пройти дожди с грозами, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в предстоящие выходные.

По данным синоптиков, в конце рабочей недели на Средней Волге ожидается неустойчивая прохладная погода, при которой возможны сильные дожди с грозами, усилится ветер, а также понизится температура воздуха. Местами по области прогнозируется град.

Дожди с грозами по области ожидаются в ближайшие три дня, град прогнозируют на воскресенье в некоторых районах области. Синоптики также сообщают об усилении ветра. Ожидаются порывы до 15-18 м/с, местами до 20 м/с.

В дневное время в пятницу и на выходных ожидается от 21 до 26 градусов тепла, ночью будет от +10 до +15 градусов, местами по области может быть до +17 градусов.

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