Без Глушенкова, Божина и Канунникова, но с Иванисеней и новичками: самарские «Крылья Советов» вышли из отпуска

Футболисты встретились в столице России Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» начинаются подготовку к новому сезону. В пятницу 17 июня футболисты и тренерский штаб вышли из отпуска и встретились в Москве. Там они проходят обязательный медицинский осмотр. После этого самарская команда отправится в Казань, где будут тренироваться с 18 по 30 июня.

На первый сбор полетят почти все футболисты, выступавшие за «КС» в прошлой кампании. Вместе с ними будут пять игроков, которые вернулись из аренда. Двое парней привлечено из молодежного состава. Еще двоих ребят тренерский штаб просмотрит - это 17-летний голкипер Даниил Веселов из «Чертаново» и 25-летний атакующий хавбек Артур Арустамян из липецкого «Металлурга».

Перед сборами команда проходит обязательный медосмотр Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В целом коллектив, собирающийся в столице Татарстана, выглядит следующим образом:

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Никита Яворский, Даниил Веселов.

Защитники: Илья Гапонов, Матео Барач, Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Гленн Бейл, Юрий Горшков, Ян Гудков, Алексей Никитенков, Леонид Герчиков, Владислав Тепляков.

Полузащитники: Артем Соколов, Александр Коваленко, Денис Якуба, Максим Витюгов, Антон Зиньковский, Роман Ежов, Сергей Пиняев, Данил Липовой, Дмитрий Великородный, Дмитрий Иванисеня, Артур Арустамян.

Нападающие: Владислав Сарвели, Дмитрий Цыпченко, Никита Салтыков, Егор Тоцкий.

У Сергея Божина, Максима Канунникова и Данилы Смирнова закончились контракты с «Крыльями». Продлевать их клуб не стал. Они продолжать карьеру в других местах. Не остался в стане зелено-бело-синих и форвард Иван Игнатьев, чью аренду не стали продлевать. Максим Глушенков, еще один нападающий, вернулся в «Спартак». По словам наставника «КС» Игоря Осинькина, по нему еще ничего не ясно - возможно «Крылья Советов» все-таки попробуют вернуть игрока.

Отметим, что в Казани волжане проведут две товарищеские встречи. 28 июня им предстоит спарринг с местным «Рубином», а 30 числа - с тольяттинским «Акроном».

ЧТО ГОВОРЯТ ИГРОКИ:

Александр Коваленко, полузащитник:

Александр Коваленко рассчитывает, что команда будет показывать высокие результаты Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

- Рад очень увидеть всех ребят. Мы готовы начать, нам не терпится уже приступить к тренировкам. На сборах не особо важно, где тренироваться. Важно просто хорошо подготовиться к сезону. Соперники очень хорошие, серьезные. «Рубин» только что играл в РПЛ, там сейчас опытная команда собирается. А у «Акрона» много молодых ребят играет, там тоже есть много знакомых. В предстоящем сезоне очень хочется попасть с командой в топ-5. Хочется быть как можно выше. Индивидуально хочу закрепиться в основном составе, надо начать с этого. Потом поэтапно дойдем до чего-то большего. Хочу, чтобы болельщики нас поддерживали на протяжении всего сезона. Хочу, чтобы как можно больше приходило на стадион, потому что поддержка в Самаре просто фантастическая, прекрасные фанаты. Будем ждать всех на стадионе!

Денис Якуба, полузащитник:

Денис Якуба внимательно относится к замечаниям медицинского штаба Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

- Мы все соскучились по футболу, хотелось уже в последние дни отпуска скорее собраться и отправиться на сборы, приступить к тренировкам, заниматься своим любимым делом. Дом домом, но футбол есть футбол. Соскучился.

В Казани хорошие условия, главное, чтобы поле было хорошим, остальное не так важно.

Также Денис не забыл и про обращение к болельщикам:

- Дорогие, родные наши! Будем стараться показывать классный футбол, как и в прошлом сезоне. Будем работать над ошибками, будем показывать зрелищный и атакующий футбол. Будем прибавлять и радовать болельщиков своей игрой.

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