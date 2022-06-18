Генерал Александр Винников покидает самарскую полицию: чем запомнился бывший начальник областного ГУ МВД

Александр Винников работал в Самаре с 2017 года

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников покидает свой пост. 17 июня на общем собрании он уже попрощался с коллегами. Кто его заменит - пока неизвестно. Не было еще даже официального объявления об уходе. Журналисты «КП-Самара» рассказывают, чем запомнился генерал-лейтенант Винников за время работы в регионе.

Спортивный опыт в работе полиции

На берега Волги Александр Винников прибыл в 2017 году. Он сменил на своем посту Сергея Солодовникова.

Винников начал работать в органах внутренних дел в 1983 году, став милиционером роты патрульно-постовой службы в Ленинграде. Более 20-ти лет он служил в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а затем был начальником Управления МВД России по Магаданской области, откуда и прибыл в Самару.

Спустя год после назначения в Самаре, летом 2018-го, Винникова повысили в звании – он стал генерал-лейтенантом (до этого он был генерал-майором).

Кроме того, Винников был избран председателем физкультурно-спортивного общества «Динамо» Самарской области.

Во время работы Винникова в Самаре проходили игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Перед чемпионатом генерал рассказывал, что будет использовать опыт сочинской Олимпиады.

Коррупционные преступления среди сотрудников полиции и отказ от личной охраны

За время работы Винникова в регионе были раскрыты ряд громких коррупционных преступлений среди сотрудников полиции. Так, в колонию на 8 лет отправили Веру Рабинович, которая была задержана в момент получения крупной взятки. Во время задержания она занимала должность начальника контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики в Главном следственном управлении областного МВД.

Также продолжается судебное разбирательство в отношении заместителя руководителя Управления МВД России по городу Самара - начальника полиции Вячеслава Хомских. Его обвиняют в получении взяток от преступного сообщества и запрашивают длительный срок лишения свободы и многомиллионный штраф.

Сам Винников высказывался о коррупционных преступлениях сотрудников полиции во время своего выступления в самарской губернской думе, когда он рассказывал о проделанной работе. В частности, он тогда заявил, что необходимо чистить ряды полиции.

Кроме того, Винников отмечал, что с 2017-го года, когда он пришел работать в регион, регулярно к ответственности привлекали представителей преступных сообществ. Подчеркивая, что в Самаре стало безопаснее, он отметил, что отказался от собственной охраны.

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