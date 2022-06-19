Коронавирус помог стать сильнее: Армен Бенян рассказал, как самарская медицина пережила пандемию и готова ли к новым вызовам

Арvен Бенян рассказал о работе медиков в пандемию Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В преддверии дня медицинского работника, который празднуется 19 июня 2022 года гостем радио "Комсомольская правда" в Самаре 98,2 FM стал министр здравоохранения региона Армен Бенян. Он рассказал, как изменилась система здравоохранения в пандемию, стоит ли опасаться обезьяньей оспы и что сейчас в регионе делается по национальному проекту «Здравоохранение».

Коронавирус принес новый опыт

Пандемия коронавируса начала развиваться стремительно. Как рассказал министр, ситуация потребовала решения сразу нескольких задач в оперативном порядке. Нужно было создавать новые места для заразившихся и открывать инфекционные госпитали, а также быстро обучать врачей. И с этой задачей успешно справились. Врачи трудились день и ночь, на пределе возможностей. Как отметил министр, в сфере здравоохранения в пандемию, как и среди населения в целом, были утраты. «Я часто вспоминаю своих ушедших коллег. Они навсегда останутся в наших сердцах», - сказал Бенян.

Но в медицинскую сферу вливаются новые кадры. Студенты медицинского университета уже с первого курса включаются в работу, работая в диспетчерских пунктах, колл-центрах, а ребята постарше уже становятся средними медицинскими работниками. В острые дни пандемии, когда болели и врачи, они оказывали реальную поддержку и помогали справиться с ситуацией. Этот опыт пригодится им в будущем, они будут вспоминать его в своей дальнейшей профессиональной деятельности, считает министр.

Сейчас мы продолжаем жить в условиях пандемии, но большинство ограничений в регионе уже сняты. Но, хотя заболеваемость сейчас небольшая, она выше тех показателей, которые были в самом начале пандемии. И хотя обязательный масочный режим отменен, он о-прежнему носит рекомендательный характер. Также продолжается и вакцинация, но желающих сделать прививку стало меньше. Как отмечает министр, коронавирусная инфекция может приобрести сезонный характер, поэтому нужно подготовиться к холодному времени года и не забывать про вакцинацию, именно она является залогом того, что ситуация продолжит оставаться управляемой.

Также важное направление работы медицины сегодня - забота о тех, кто перенес коронавирус. Для них разработана расширенная программа диспансеризации. К сожалению, Армен Бенян отметил, что примерно у 10-15% из тех, кто прошел обследование, выявлены те или иные проблемы со здоровьем, осложнения. Часто они касаются сердечно-сосудистой системы и проблем с венами. Все это говорит о том, что лучше поберечься и не допустить заболевания. А тем, кто все же перенес его, нужно заботиться о себе и не забывать о визитах к врачу.

Здравоохранение подверглось модернизации

В условиях распространения коронавируса система здравоохранения начала активно модернизироваться. В регионе было построено две инфекционные больницы: это важнейший вклад в развитие этого направления здравоохранения. К тому же, еще два больших инфекционных корпуса появились у крупнейших госпиталей. Все эти возможности будут использоваться и в постпандемийный период, в них могут лечить инфекционных больных разного профиля.

Также по национальному проекту «Здравоохранение» идет строительство поликлиник, открываются и модернизируются фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. Все они оснащаются новейшим оборудованием, современной аппаратурой, призванной в первую очередь позволить на ранних стадиях выявлять опасные заболевания сердечно-сосудистой системы

Улучшение условий работы в районах привлекает внимание молодых специалистов к таким программам, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это программы для медицинских работников, которые отправляются работать в сельскую местность. Им предоставляются крупные единовременные выплаты, при условии, что специалисты отработают в селе несколько лет.

- Когда общаемся с желающими воспользоваться такими программами, то задача формулируется не как «отработать», а «работать». Сегодня на селе создаются качественные условия для работы, и оборудование не должно простаивать, - сказал Армен Бенян, отметив, что существуют еще такие преимущества, как льготная ипотека и возможность получить служебную квартиру.

Инфекционные заболевания под контролем

Роспотребнадзор в июне рекомендовал регионам провести подготовку, чтобы не допустить завоза чумы. До этого стали появляться сообщения о заражении обезьяньей оспой в некоторых странах.

- Обезьянья оспа на сегодняшний день зарегистрирована более чем в 50-ти странах. Порядка четырехсот человек переболели в той или иной степени тяжести. Сейчас она локализована, - сказал министр

Также Армен Бенян добавил, что в целом инфекционные заболевания известны с древних времен, и мы до сих пор живем с ними. Такие заболевания управляемые, в том числе, при помощи вакцинирования.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

- Дорогие коллеги, я желаю вам крепкого здоровья, здорового образа жизни. Важно правильно распределять свое рабочее время, чтобы иметь время на образование, и иметь время на отдых и самовосстановление. Я благодарю вас за ваш самоотверженный труд не только в эти два пандемийные года, когда наша сосредоточенность была максимальной, но и на протяжении всего времени. Я желаю вам благополучия, мира в ваших семьях. И прошу, чтобы все вы оставались чутки, были настороже, и были готовы к оказанию медицинской помощи в любое время и в любом месте.

Спасибо вам большое и долгих лет жизни!

Редакция КП-Самара присоединяется к этому поздравлению и желает всем медицинским работникам стойкости, терпения и, конечно же, здоровья! Спасибо за все, что вы делаете для каждого из нас!

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