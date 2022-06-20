Начальника самарской полиции Вячеслава Хомских отправили за решетку на 10 лет

Не исключено, что Вячеслав Хомских попробует обжаловать свой приговор Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ленинском районном суде Самары вынесли приговор заместителю руководителя городского Управления МВД России - начальнику полиции Вячеславу Хомских. Его признали виновными в регулярном получении взяток от группировки «Законовские».

- Суд назначил Хомских наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, - передает корреспондент «КП-Самара» из зала заседания. - Также он обязан выплатить 89 миллионов 200 тысяч рублей в доход государства.

Обвиняемого лишили звания полковник полиции. Должности на государственной службе бывший полицейские не сможет занимать восемь лет.

Как рассказал гособвинитель на прениях, с 2011 по 2017 года Хомских получил от «Законовских» 22 млн рублей. Сначала ему передавали 150 тысяч рублей ежемесячно, затем эта сумма выросла до 400 тысяч рублей.

Вячеслав Хомских не признал своей вины Фото: Вячеслав СОРОКИН

Также по версии следствия, осужденный получил в подарок белую «Ниву». Сыщики выяснили, что передача проходила на парковке около госпиталя для ветеранов войн - на парковке у магазина автозапчастей по улице Ставропольской. Ключи от авто Хомских вручил ныне покойный Сергей Гафуров, которого считали лидером «Законовских».

Интересная деталь - наличие рукописных записей Гафурова, где он оказывал лица и суммы, которые им должны передавать. Хомских там указан как «Хома». Еще экс-полковник часто отдыхал на турбазе «Островок», принадлежащей Сергею Ашенбреннеру, тоже связанному с «Законовскими». Там Вячеславу бесплатно предоставляли домик.

Приговор в законную силу не вступил. Не исключено, что Хомских и его адвокаты попытаются его обжаловать в ближайшие дни. Сам он не признал никакой вины и уверен, что не совершал преступлений.

- Я не виновен, - заявил осужденный после того, как выслушал вердикт.

Как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, после вступления приговора суда в законную силу сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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