Связал под предлогом любовных утех и убил: парня с сайта знакомств осудят за зверскую расправу над девушкой в Самаре

Злодей нанес девушке несколько ударов ножом в шею Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

ОНА ХОТЕЛА ЛЮБВИ, А ОН СМОТРЕЛ ТЕЛЕВИЗОР

Правоохранители закончили разбираться в обстоятельствах жестокого убийства 21-летней Алены Кругловой. Ее тело - со связанными руками и ногами - нашли 26 июня прошлого года в комнате общежития на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной, где она проживала. За преступление ответит 26-летний экс-бойфренд погибшей Евгений. Он расправился с ней ради наживы.

Молодой человек является жителем села Волчанка - Красноармейского района. С Аленой у них завязалось общение на сайте знакомств - совсем незадолго до трагедии. Переписка, встречи, Кругловой казалось, что она наконец-то встретила того самого. По словам подруг убитой, Алена, работавшая арт-директором парикмахерской, ради Жени сделала татуаж бровей и губ, хотела познакомить его с близкими, стала задумываться о чем-то большем, чем просто свидания в общаге. И это все за какой-то месяц их близких отношений.

- А он вел себя странно, никуда не водил ее, не проявлял к ней интереса, приходил и просто смотрел у нее в комнате телевизор, говорил, что устает на работе, - говорили корреспонденту «КП-Самара» знакомые жертвы. - В какой-то момент Алена даже видела, что он с кем-то переписывается у нее на глазах - с другой барышней. Конечно, из-за этого они скандалили.

ПЕРЕВЕЛ ВСЕ ДЕНЬГИ СЕБЕ И ПОПАЛСЯ

Следователи выяснили, что Евгением двигали корыстные мотивы. Во время визитов к своей пассии он потихоньку узнавала о том, что у нее есть, какой образ жизни она ведет. 24 июня кавалер пришел к Алене в последний раз. Под предлогом любовных утех он ее обездвижил.

- Он обманом связал ее принесенной веревкой, тем самым лишив возможности двигаться, а затем стал душить и бить колюще-режущим предметом в шею, - описывают те страшные события в СУ СК России по региону. - Девушка скончалась, а обвиняемый похитил ее имущество и документы, в том числе банковские карты и наличные деньги.

Алене в июле должно было исполниться 22 года Фото: из соцсетей

По версии сыщиков, захватил Евгений и мобильный телефон своей жертвы. Там он зашел в приложение банка и перевел себе со счетов Алены более 50 тысяч рублей.

Коллеги и приятели Кругловой забили тревогу, когда она перестала выходить на связь. Вечером 26 числа ее обнаружили. Выяснить, кто причастен к преступлений у оперативников не составило труда. Евгений вскоре задержали и отправили за решетку.

Сотрудники СК Промышленного района города провели расследование и на днях закончили его. Фигуранту предъявили обвинения в убийстве, разбое, похищении паспорта и краже денежных средств. В ближайшее время это дело будут рассматривать в суде по существу. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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