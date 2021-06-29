Приходил ночами, но не ради секса: что рассказывала убитая самарчанка подругам о новом бойфренде

В убийстве девушки подозревают ее молодого человека Фото: Соцсети

Знакомство с парнем в соцсети привело к гибели 21-летней девушки в Самаре. Алена готовилась отмечать в июле день рождения, надеялась, что к этому времени успеет познакомить подруг с новым бойфрендом Евгением. Но до дня рождения она не дожила. Что стало причиной жестокой расправы с ней, сейчас выясняют следователи.

Мечтала о детях

Алена – родом из небольшого поселка под Самарой. Не так давно переехала в город, снимала комнату в общежитии, работала арт-директором в парикмахерской.

- Мы дружили с самого детства, она была очень веселой и доброй, мечтала о семье и детях. Сегодня едем на родину на ее похороны, - подруга детства Алены, она до сих пор не может поверить, что кто-то мог желать ей зла.

В начале июля Алена собиралась отмечать день рождения, обдумывала, кого пригласить, ведь она - девушка общительная и друзей у нее много. Еще она мечтала познакомить близких с Женей, с которым они нашли друг друга в соцсетях и встречались к тому моменту уже около месяца. Но этому не суждено было сбыться.

Тело девушки обнаружили вечером в субботу, 26 июня в комнате общежития Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Жестокое убийство

Вечером 26 июня в комнате общежития на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной в Самаре обнаружили труп Алены. Руки и ноги девушки были связаны, на теле – множество ран, как будто кто-то снова и снова бил ее чем-то острым вроде ножа, стараясь попасть в шею.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», - сообщили в региональном Следственном комитете. – Подозреваемый задержан, это житель Красноармейского района Самарской области 1996 года рождения.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», задержанный – тот самый Евгений, с которым Алена хотела провести свою жизнь. Что толкнула парня на убийство, пока не ясно. Вину он вроде бы признал, но сколько-нибудь логично объяснить свои действия пока не смог.

Алена мечтала о семье и детях Фото: Соцсети

Странное поведение

Между тем, подруги рассказывают: Алена жаловалась на странное поведение своего бойфренда: приезжает исключительно по ночам, никуда ее не водит, лишь кушает то, что она ему готовит, и смотрит телевизор.

- Она готова была бросить ради него работу и родить ему ребенка, вот только загвоздка была: он как будто совсем не хотел секса, - вспоминает коллега Алены. – Она хотела быть лучшей для него: сделала татуаж губ и бровей, накупила нарядов разных, а он жаловался, что устал на работе, и поэтому ничего ему не надо.

В какой-то момент Алена стала подозревать, что она – не единственная девушка у Евгения, вроде бы видела даже милую переписку с какой-то барышней. Но судя по тому, что молодой человек после выяснения отношений по этому поводу, приехал к ней вновь, он сумел развеять ее опасения.

Как бы то ни было, в обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи. Для того, чтобы Евгений не сбежал, силовики намереваются сегодня выйти в суд с ходатайством об его аресте.

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